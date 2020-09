Robert Pattinson positivo al Coronavirus, riprese di The Batman sospese

Secondo nuove fonti, Robert Pattinson è risultato positivo al tampone per il Covid-19, motivo per il quale la produzione di The Batman è stata sospesa.

Secondo un rapporto che cita fonti vicine alla produzione del film, la lavorazione di The Batman è stata interrotta perché il protagonista, Robert Pattinson, è risultato positivo al Coronavirus dopo essersi sottoposto alla verifica con tampone.

La notizia è trapelata in giornata, con rapporti che comunicavano semplicemente che un membro del team di The Batman è risultato positivo al Covid-19, senza specificare nome e cognome. La positività di Robert Pattinson, infatti, è appena stata comunicata dalla redazione di Vanity Fair, avvisata appunto da fonti vicine alla produzione.

Ora, non si sa quando il film tornerà ad essere girato, come sappiamo di solito il periodo di quarantena è di 14/15 giorni ma chissà se dopo queste settimane Robert Pattinson risulterà poi negativo al virus. Inoltre, ogni studio cinematografico sembra gestire questi casi in ​​modo un po' diverso in questo periodo, ma è ovvio che sarebbe difficile continuare a girare il film di Matt Reeves senza la star principale.

Attendiamo, comunque, notizie ufficiali da Warner Bros. che al momento non ha ancora ufficializzato la notizia. Al momento, per terminare le riprese, The Batman ha bisogno di almeno altri tre mesi di lavorazione, riuscirà ad essere completo in tempo per il prossimo anno?