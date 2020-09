The Batman: un membro della troupe positivo al Coronavirus, la produzione si ferma

La pandemia di Coronavirus colpisce ancora il mondo del cinema, stavolta protagonista è il set di The Batman, attualmente ripreso in Inghilterra, bloccato poiché un membro della troupe è risultato positivo al virus, evento che ha obbligato la produzione del film con Robert Pattison a fermare i lavori per cautelare tutto il team.

La Warner Bros. ha confermato la notizia a IndieWire,mentre un portavoce dello studio ha confermato che il membro del team di The Batman, non identificato ufficialmente, è in isolamento precauzionale: "Un membro della produzione di The Batman è risultato positivo al Covid-19 ed è in isolamento secondo i protocolli stabiliti. Le riprese sono temporaneamente sospese"

Continua, quindi, la sfortuna per The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson, le cui riprese sono iniziate lo scorso gennaio a Londra, poi trasferite a Liverpool a marzo a causa del Covid-19 e infine bloccate come tutte le produzioni cinematografiche in corso. L'uscita di The Batman è prevista per il 1 ° ottobre 2021, ma chissà se ora a causa di questo nuovo blocco la data continuerà a slittare.

Recentemente, però, Warner Bros. ha svelato un teaser trailer del film all'evento virtuale DC FanDome, che ha entusiasmato tantissimo i fan che fremono in attesa di vedere questa nuova versione del Cavaliere Oscuro, stavolta interpretato da Robert Pattinson affiancato da numerosi personaggi, come Catwoman di Zoe Kravitz, Pinguino di interpretato da Colin Farrell, l'Enigmista a cui presterà il volto Paul Dano Jeffrey Wright nel ruolo del Commissario Gordon, Andy Serkis sarà Alfred Pennyworth e John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone.