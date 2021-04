Robert Pattinson: "Ogni volta che dico qualcosa su Batman rischio di offendere i fan"

Robert Pattinson ha spiegato come, ogni volta che parla del suo ruolo di Batman, corre il rischio di offendere qualche fan del supereroe DC. Lo ha dichiarato in un'intervista rilasciata nel 2019, che è stata rispolverata in questi giorni.

Come molte delle produzioni programmate nel corso del 2020, anche quella di The Batman ha subito numerosi ritardi. Le riprese del film di Matt Reeves, iniziate ufficialmente oltre un anno fa, sono state prima bloccate dall'esplosione della pandemia e, a distanza di qualche mese, sono state interrotte per la positività di Robert Pattinson. Alla fine, le riprese di The Batman si sono concluse il mese scorso ma per vedere il film bisognerà attendere il 2022. Fino ad allora rimarrà soltanto la curiosità di sapere se, con la sua performance, l'attore britannico riuscirà a far ricredere tutti coloro che hanno storto il naso nel momento in cui è stato annunciato che sarebbe stato lui ad interpretare uno dei personaggi più iconici dell'universo DC. Non a caso, lui stesso ha già ammesso di dover gestire un certo tipo di pressione da quando è stato scelto per questo ruolo, soprattutto per quanto riguarda il marketing.

In un'intervista del 2019 con NPR, riemersa in questi giorni sul web, Pattinson ha infatti dichiarato che, quando promuoveva molti dei suoi film precedenti, a nessuno importava davvero quello che diceva sui ruoli che interpretava, un'esperienza completamente diversa da quella affrontata per The Batman. "Ogni volta che dico una frase su Batman, offendo fasce di fan", ha raccontato l'attore, continuando col dire: "Beh, è ​​divertente. Ho fatto così tanti film in cui interpreto questo tipo di personaggi semi-mostruosi. E ogni volta che li ho promossi a nessuno importava quello che dicevo al riguardo. Ho notato, invece, che ogni singola volta che dico una frase su Batman, offendo una certa categoria di suoi fan".

L'attore di Tenet ha quindi spiegato il suo punto di vista, collegabile al fatto che il supereroe sia stato interpretato numerose volte sullo schermo e questo lo può aiutare nel sentirsi meno in soggezione per quanto riguarda il giudizio dei fan. "Ma, voglio dire, la cosa interessante di Batman è che è stato interpretato in così tanti modi diversi. I fumetti coprono così tanto terreno. I film coprono così tanto terreno. Se stai cercando di interpretare un Batman storicamente accurato, potresti farlo in qualsiasi modo. Quindi immagino che sia un po' quello che Matt Reeves stia dirigendo e che sia questa la strada che vuole intraprendere".

Robert Pattinson raccoglierà il testimone di Christian Bale e Ben Affleck, i due più recenti interpreti dell'Uomo Pipistrello. Come questi attori potrebbero probabilmente attestare, interpretare Batman comporta molta pressione, soprattutto perché ci sono più generazioni di fan che hanno opinioni diverse su come il personaggio dovrebbe essere raffigurato. Alcune di questi, ad esempio, hanno insinuato che Pattinson non stesse prendendo sul serio il ruolo perché si rifiutava di mettere su la massa muscolare richiesta per rimanere fedele alla figura del supereroe, ma in realtà Pattinson sembra essersi pienamente calato nel ruolo e nella visione di Reeves, come ha lasciato intravedere il primo trailer ufficiale del film. Il filmato ha fatto anche intendere che l'opera di Reeves si concentrerà maggiormente sul lato detective di Bruce Wayne.