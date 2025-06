Ken il Guerriero torna con un nuovo anime dopo più di quarant'anni dal primo debutto

Ken il Guerriero, icona post-atomica nata dal manga di Buronson e Tetsuo Hara, riceverà un nuovo adattamento anime nel 2026, in occasione del suo 40° anniversario. La serie, intitolata Hokuto no Ken - Fist of the North Star, verrà svelata con un primo teaser a luglio all'Anime Expo 2025.

Ken il Guerriero torna nel 2026 con un nuovo anime

Nel deserto ardente della nostalgia anni '80, una figura si staglia nuovamente all'orizzonte: Kenshiro, eroe solitario dell'apocalisse, tornerà a camminare tra sabbia e sangue nel 2026 con un nuovo adattamento anime dal titolo Hokuto no Ken - Fist of the North Star. L'annuncio, accompagnato da una visual ufficiale pubblicata sull'account X della serie, ha scosso i cuori dei fan storici. L'immagine mostra Kenshiro in posa familiare, pronto a colpire, avvolto da quell'aura epica e solenne che ha reso il manga di Buronson e Tetsuo Hara un'icona senza tempo.

Questo reboot arriva nel contesto delle celebrazioni per i 40 anni della prima pubblicazione su Weekly Shōnen Jump, e sarà trasmesso sia in TV che in streaming. Il progetto si affida a una nuova squadra creativa, intenzionata a restituire al pubblico una visione moderna ma rispettosa del materiale originale. Il tutto sarà anticipato da un panel al Warner Brothers Industry Panel durante l'Anime Expo 2025, dove verrà presentato in anteprima un teaser esclusivo e svelato il cast principale.

Una scena di Ken il Guerriero

Ken il guerriero non è solo un'opera, ma un'eredità culturale che ha attraversato decenni e generazioni. Ambientato in un mondo devastato da cataclismi nucleari, il manga racconta la storia di Kenshiro, ultimo successore della Sacra Scuola di Hokuto, capace di infliggere ai nemici la morte più brutale attraverso la manipolazione dei misteriosi tsubo. Con sette cicatrici sul petto che disegnano la costellazione dell'Orsa Maggiore, Kenshiro attraversa un mondo ostile alla ricerca della sua amata Julia, rapita dal rivale Shin, maestro della scuola di Nanto. Accanto a lui, due simboli della speranza: Burt, piccolo ladruncolo, e Lynn, bambina muta a cui restituisce la voce con una sola pressione.

L'anime originale, prodotto da Toei Animation, ha totalizzato 152 episodi dal 1984 al 1988, segnando profondamente anche il pubblico italiano. La serie è stata seguita da film, OAV e pentalogie che hanno continuato ad alimentare il mito, come "Ken il guerriero - La leggenda". Persino un film live action americano, nel 1995, ha tentato - con risultati dimenticabili - di cavalcare l'onda del successo. A rafforzare l'attesa per il nuovo anime, è arrivata una notizia speciale: Tetsuo Hara, storico disegnatore dell'opera, sarà ospite al Lucca Comics & Games 2025, portando con sé non solo i suoi pennelli leggendari, ma anche un pezzo vivo della storia dell'animazione mondiale.