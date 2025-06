Torino is Fantastic stasera su Canale 5: conduttori, ospiti e scaletta della grande festa musicale

Un evento unico registrato durante la Festa di San Giovanni a Torino con la conduzione di Gerry Scotti e Noemi. Scopri tutti gli ospiti, la scaletta e come vedere il concerto in chiaro e streaming.

Stasera, Domenica 29 giugno 2025 Canale 5 trasmette Torino is Fantastic, un evento musicale speciale registrato a Torino durante la Festa di San Giovanni. La serata vedrà sul palco grandi artisti italiani e internazionali, con la conduzione di Gerry Scotti e Noemi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica, con successi da cantare e una scaletta ricca di emozioni.

Scaletta della serata

Torino is Fantastic è un concerto evento realizzato in occasione della Festa di San Giovanni, il santo patrono di Torino, che si è tenuto in Piazza Vittorio Veneto. A condurre la serata, registrata il 24 giugno, sono Gerry Scotti, volto storico di Mediaset, e la cantautrice Noemi, che si esibirà anche come artista insieme agli altri ospiti.

La scaletta prevede l'apertura di Mahmood con i brani "Personale" e "Tuta Gold". Seguirà Alessandra Amoroso, che canterà "Cose stupide", "Serenata", "Comunque andare" e "Vivere a colori". Dalla scena dancehall internazionale arriva Shaggy con "Boombastic", a cui seguirà un duetto inedito con Noemi su "Angel" e il brano solista "Fly High".

Tananai

Tananai proporrà un trittico di successi: "Booster", "Bella Madonnina" e "Tango". La grande rockstar Gianna Nannini scalderà il pubblico con "Panorama", "America" e "Sei nell'anima". Annalisa, icona del pop italiano, presenterà "Sinceramente", "Mon Amour" e la recente hit "Maschio".

Il trio di tenori Il Volo emozionerà con "Capolavoro", "Grande amore" e "Nessun dorma", mentre Antonello Venditti regalerà momenti di intensità con "Che fantastica storia è la vita", "Unica" e "Dì una parola". Noemi avrà un momento da solista con "Se t'innamori muori".

La serata si chiuderà con i giovani talenti di Amici di Maria De Filippi: il ballerino Francesco Fasano, Alessia Pecchia e Daniele Doria, vincitore dell'ultima edizione, oltre ai cantanti Antoni e TrigNO, che proporranno "Relax", "D'amore non si muore" e "Maledetta Milano".

L'appuntamento con Torino is Fantastic è per stasera, domenica 29 giugno 2025, alle ore 21:20 in chiaro su Canale 5 e in streaming live gratuito su Mediaset Infinity. Una serata di musica dal vivo, festa e grandi emozioni, da non perdere.