Robert Pattinson sul progetto di Christopher Nolan: "Sarà lungo quanto tre film"

Robert Pattinson torna a parlare del misterioso progetto di Christopher Nolan che lo vede coinvolto spiegando che avrà la lunghezza di tre film. Non sappiamo se la definizione sia un'iperbole per definirne la maestosità o se vada presa in senso letterale e Nolan stia progettando un film lungo sei ore.

Berlino 2018: Robert Pattinson al photocall di Damsel

Per adesso le informazioni sul film a cui sta lavorando Christopher Nolan sono scarse, visto che il regista sta in ogni modo di evitare la diffusione di qualsiasi tipo di spoiler, sulla trama e sui personaggi di quello che dovrebbe essere un blockbuster ricco di azione girato e proiettato in formato IMAX. Sappiamo che oltre a Pattinson, nel cast ci saranno il protagonista di BlacKkKlansman John David Washington ed Elizabeth Debicki, inoltre Robert Pattinson ha raccontato di non aver potuto avere una copia della sceneggiatura da leggere a casa, ma ha dovuto farlo chiuso a chiave in un stanza.

"Come attore, l'unico controllo che hai è decidere se farai o non fare un film. Lavorare con questi importanti registi ti rende più sicuro nelle scelte che fai. Dopo High Life girerò un grande progetto con Christopher Nolan. E' la cosa più folle che abbia visto negli ultimi anni. Ha la lunghezza di tre film."

Dalla speranza di Dunkirk al ritorno del Cavaliere Oscuro: imparare a resistere con Christopher Nolan

Oltre a essere stato definito "action blockbuster", il progetto di Christopher Nolan viene descritto come "un'avventura intorno al mondo che presenta aspetti della natura sconvolgente di Inception, ma coinvolge il continuum temporale". Da quanto possiamo dedurre da questa descrizione, è possibile che tornino a galla temi toccati in Interstellar. Detto questo è possibile che Christopher Nolan ieri sia stato felice di vedere la prima foto di un buco nero constatando quanto l'immagine abbia in comune con quanto preconizzato nel suo film.

