Robert Pattinson sul film di Christopher Nolan: "Non mi hanno nemmeno dato il copione"

Robert Pattinson ha parlato della segretezza che circonda il nuovo film di Christopher Nolan di cui sarà uno dei tre protagonisti. Il progetto, in arrivo nell'estate 2020, vedrà l'attore recitare accanto a Elizabeth Debicki e John David Washington.

La star, in un'intervista rilasciata a USA Today, ha ora svelato di aver letto la sceneggiatura solo una volta e di non aver potuto rivedere il copione perché lo studio e Christopher Nolan cercano in ogni modo di evitare la diffusione di qualsiasi tipo di spoiler, sulla trama e sui personaggi di quello che dovrebbe essere un blockbuster ricco di azione girato e proiettato in formato Imax.

Robert Pattinson ha spiegato: "Mi hanno chiuso in una stanza per leggere lo script, non l'ho potuto tenere con me".

La star ha quindi spiegato perché ha accettato di recitare nell'atteso lungometraggio: "Sono stato un po' cauto nel girare grandi film per anni e anni, ma c'è semplicemente qualcosa di speciale nelle opere di Nolan. Sembra quasi l'unico regista ora che possa fare ciò che è essenzialmente un film davvero personale e indipendente e che abbia un'enorme portata. Ho letto la sceneggiatura ed è irreale".

Le riprese inizieranno in estate, in vista di una distribuzione del progetto prevista nelle sale americane per il 17 luglio 2020.

Dalla speranza di Dunkirk al ritorno del Cavaliere Oscuro: imparare a resistere con Christopher Nolan