Robert Pattinson, Eddie Murphy lo rassicura: "Sarai un Batman grandioso!"

Eddie Murphy ha rivelato di essere convinto che Robert Pattinson sarà un Batman grandioso commentando le dichiarazioni del suo giovane collega mentre spiegava in che modo sta affrontando il suo nuovo ruolo.

La star britannica, durante la roundtable del Los Angeles Times che comprendeva anche Robert De Niro e Antonio Banderas, ha ammesso di provare un po' di ansia all'idea di interpretare un ruolo iconico come quello di Bruce Wayne. Robert Pattinson ha spiegato: "Non so se sono pronto. C'è qualcosa legato al film. C'è una sensazione diversa quando lo stai girando e sai che c'è un pubblico numeroso che lo attende e ci sono delle grandi aspettative da parte degli spettatori". L'attore ha aggiunto: "In un certo senso è divertente provare quella pressione, specialmente quando le persone fin dall'inizio non vogliono che tu interpreti quella parte".

Eddie Murphy, tra i possibili attori candidati agli Oscar 2020 grazie al suo ruolo in Dolemite Is My Name, ha però voluto intervenire per rassicurare Robert dichiarando che sarà grandioso nella parte e che farà un ottimo lavoro con il ruolo di Batman.

Tra i nemici di Bruce Wayne che saranno coinvolti in The Batman, film che verrà diretto da Matt Reeves, ci sono l'Enigmista che avrà il volto di Paul Dano, il Pinguino affidato a Colin Farrell e Catwoman interpretata dall'affascinante Zoe Kravitz.

Nel cast dell'atteso cinecomic ci saranno poi Andy Serkis nel ruolo di Alfred, John Turturro che interpreterà Carmine Falcone e Jeffrey Wright che sarà il commissario Gordon, mentre la produzione non ha svelato che ruolo ha affidato a Peter Sarsgaard.