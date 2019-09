Robert Pattinson è The Batman in un trailer realizzato da fan, che mette insieme scene di vari film, sia di Pattinson che del DCEU.

Robert Pattinson è The Batman in un trailer fan-made dedicato al film la cui uscita è prevista per il 2021.

Grazie a We Got This Covered, è stato diffuso il video realizzato dai fan, che hanno creato un possibile primo trailer di The Batman regalandoci un'idea di come potrebbe essere il nuovo film sul Cavaliere Oscuro.

Come potete vedere, il video è una combinazione di scene estrapolate da precedenti film con Robert Pattinson, uniti ad alcune scene di Batman V Superman: Dawn of Justice e Batman Forever, oltre ad alcuni frame di programmi TV come Gotham e Titans, nonché videogiochi come Arkham e Injustice 2. Il tutto messo insieme è davvero suggestivo e mostra come potrebbe essere il debutto di Robert Pattinson nel ruolo che è stato di Ben Affleck, fino a Justice League, e di Christian Bale nella saga di Christopher Nolan.

Il video inizia prevedibilmente con la morte dei genitori di Bruce Wayne, evento che ha segnato in modo indelebile la sua esistenza. Il fan trailer va avanti mostrando Bruce (Robert Pattinson) allenarsi duramente, per prepararsi a cercare vendetta per i suoi genitori, fino a diventare Batman e iniziare la sua missione a Gotham City.

Considerando che dovrà passare ancora un po' di tempo prima dell'inizio della produzione del film, al momento questo fan made trailer di The Batman è tutto quello che abbiamo e magari potrà combattere lo scetticismo che gira intorno alla scelta di Robert Pattinson per questo importante ruolo.

The Batman arriverà nelle sale il 25 giugno 2021 diretto da Matt Reeves.