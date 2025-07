Rick and Morty avrà uno spin-off incentrato sulla figura del Presidente simile a Barack Obama

Adult Swim annuncia President Curtis, spin-off di Rick and Morty incentrato sull'irriverente Presidente degli Stati Uniti, doppiato da Keith David. La serie, creata da Dan Harmon e James Siciliano, promette missioni paranormali e crisi interdimensionali senza Rick all'orizzonte.

Arriva President Curtis, lo spin-off di Rick & Morty

Il multiverso di Rick and Morty è pronto ad ampliare il suo pantheon di protagonisti eccentrici con President Curtis, nuovo spin-off ordinato da Adult Swim e svelato durante il panel a sorpresa del Comic-Con di San Diego.

Una scena di Rick & Morty

Al centro della serie troviamo Andre Curtis, presidente degli Stati Uniti velatamente somigliante all'ex presidente Barack Obama, arcinemico ricorrente di Rick e doppiato da Keith David, che tornerà a dare voce al personaggio. "Interpretare Curtis è sempre stato uno spasso", ha dichiarato l'attore, "e approfondire il suo mondo in questa nuova serie è un sogno. Non vedo l'ora che i fan scoprano il caos che scatenerà, ora che Rick non c'è a rubargli la scena."

La serie è co-creata da Dan Harmon (già mente dietro "Community") e James Siciliano, affiancati alla produzione esecutiva da Danielle Uhlarik, Monica Mitchell e Steve Levy. Accanto a David, il cast vocale annovera anche Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine) e il camaleontico Jim Rash (Community). Un mix che lascia intuire atmosfere surreali, dialoghi taglienti e un'abbondante dose di fantapolitica sopra le righe.

Scenari sci-fi e politica del mujltiverso

Lontano dalle invenzioni di Rick Sanchez, President Curtis seguirà il Comandante in Capo e il suo strampalato staff mentre si destreggiano tra questioni che neanche Rick si degnerebbe di affrontare: dalla diplomazia interdimensionale alle indagini paranormali, passando per fenomeni inspiegabili e misteri cosmici. Un universo narrativo che promette avventure autonome e spettacolari, come conferma il presidente di Adult Swim, Michael Ouweleen: "È una serie che avremmo approvato anche senza alcun legame con Rick & Morty. Curtis è un personaggio così forte da reggersi perfettamente da solo."

Una scena con Rick Sanchez

Per Harmon e Siciliano, la nuova serie è l'occasione di esplorare missioni sci-fi da un punto di vista inedito: "Curtis è l'unico che può affrontare Rick ad armi pari e restare in carica. Ora possiamo finalmente seguirlo in prima persona, e con Keith David al comando sarà una corsa sfrenata." Dopo The Vindicators e Rick and Morty: The Anime, il multiverso di Rick si espande ancora.