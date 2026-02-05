Rick and Morty, rilasciati i primi dettagli sulla stagione 9: ritorna l'umorismo in stile "Cetriolo Rick"

Dopo mesi di silenzio, Adult Swim rompe finalmente lo stallo e offre un primo sguardo alla nona stagione di Rick and Morty, riaccendendo l'hype e confermando che l'anarchia cosmica di nonno e nipote è tutt'altro che finita.

Adult Swim ha pubblicato il primo sneak peek di Rick and Morty Stagione 9, confermando che la serie è ufficialmente in produzione. Nessuna data ancora, ma il futuro del franchise è più solido che mai, tra nuove stagioni garantite e uno spin-off dedicato. Lo stile vi ricorda qualcosa? Magari un certo cetriolo?

Un primo sguardo alla stagione 9 di Rick and Morty

Dopo la conclusione dell'ottava stagione lo scorso anno, il futuro immediato di Rick and Morty era rimasto sospeso in una zona grigia fatta di rinnovi già annunciati ma contenuti ancora invisibili. Sapevamo che Adult Swim aveva blindato la serie fino alla stagione 12, ma sulla nona regnava un silenzio quasi sospetto. Ora, finalmente, qualcosa si muove.

Adult Swim ha diffuso un primo sneak peek della stagione 9, un'anteprima breve ma sufficiente a confermare che la serie è attualmente in produzione. Si tratta di un early look, estratto da uno dei nuovi episodi ancora in fase di lavorazione, ma il tono appare immediatamente riconoscibile: tagliente, autoconsapevole, perfettamente allineato alla forma ritrovata della stagione 8.

Nonostante l'assenza di una data ufficiale, questo primo frammento suggerisce che l'attesa potrebbe non essere interminabile. Le immagini lasciano intendere che la produzione sia già a uno stadio avanzato, aprendo la possibilità di un'uscita entro la fine del 2026 o, al più tardi, all'inizio del 2027. Una finestra prudente, ma realistica, soprattutto considerando la complessità produttiva di una serie animata che vive di ritmo, scrittura e animazione di alto livello.

Il valore di questo sneak peek non sta tanto nelle informazioni narrative - volutamente assenti - quanto nel messaggio implicito: Rick and Morty non è in stallo creativo. Al contrario, sembra aver trovato una nuova stabilità, dopo anni turbolenti e una fase di riorganizzazione che avrebbe potuto segnare un rallentamento. La stagione 9 si presenta così come una prosecuzione naturale, non come un rilancio forzato.

Stagioni confermate e lo spin-off di President Curtis

Il contesto in cui arriva questo primo sguardo è tutt'altro che casuale. Prima della messa in onda della stagione 8, Adult Swim aveva annunciato un rinnovo mastodontico: Rick and Morty è stato ufficialmente esteso fino alla stagione 12. In origine, l'ordine da 100 episodi avrebbe portato la serie fino alla decima stagione; con questo nuovo accordo, la longevità del titolo lo colloca tra le produzioni originali più durature del network.

Una scena di Rick and Morty

Ma l'espansione non si ferma alla serie madre. Per la prima volta nella sua storia, Rick and Morty darà vita a uno spin-off ufficiale. Intitolato President Curtis, il nuovo progetto vedrà Keith David tornare a doppiare uno dei personaggi più amati dell'universo: il Presidente degli Stati Uniti, spesso intrappolato tra crisi globali, assurdità burocratiche e l'ombra ingombrante di Rick Sanchez.

Lo spin-off, creato da Dan Harmon e James Siciliano, sposterà il focus sulla quotidianità alla Casa Bianca, mostrando ciò che nella serie principale appare solo di sfuggita. Un cambio di prospettiva che promette di esplorare il caos istituzionale con lo stesso spirito corrosivo che ha reso celebre il franchise.

Keith David ha commentato il progetto con entusiasmo: "President Curtis è sempre stato un personaggio divertentissimo da interpretare. Poter esplorare più a fondo il suo mondo in questa nuova serie è un sogno. Non vedo l'ora che i fan scoprano che tipo di caos riesce a scatenare quando Rick non è lì a rubargli la scena". Accanto a lui, un cast vocale che include Stephanie Beatriz e Jim Rash, a conferma dell'ambizione dell'operazione.