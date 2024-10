Rick and Morty rinnovata fino alla 12esima stagione, ecco quando debutterà la prossima

Rick and Morty è stato rinnovato per altre due stagioni da Adult Swim, spingendo il duo preferito della televisione, composto dallo scienziato pazzo e da suo nipote, fino alla 12° stagione.

Poiché la Stagione 8 è prevista per il 2025 e il rinnovo della stagione 10 è stato annunciato nel 2023, il via libera alla stagione 12 spingerà la serie animata vincitrice di un Emmy ad essere una presenza fissa della programmazione del network almeno fino al 2029.

L'annuncio è stato fatto dai produttori esecutivi Dan Harmon e Scott Marder giovedì al panel del New York Comic Con di Rick and Morty, dove erano presenti anche i protagonisti della serie Harry Belden, Ian Cardoni, Sarah Chalke, Spencer Grammer e Chris Parnell. Il panel ha anche mostrato in anteprima un'animazione di un episodio della prossima stagione, che debutterà l'anno prossimo.

Rick e Morty 7: una scena della serie

"Fin dalla prima stagione, Rick and Morty ha stabilito un nuovo standard nell'animazione per adulti e non ha mostrato segni di cedimento", ha dichiarato Michael Ouweleen, presidente di Adult Swim. "Dan, Scott e il resto del team di immenso talento che sta dietro a Rick and Morty superano costantemente loro stessi, e mi unirò ai milioni di fan di tutto il mondo nell'attesa di altre avventure negli anni a venire".

"Nessuno vuole un universo senza Rick e Morty", ha aggiunto Harmon. "Fortunatamente, la lista dei posti dove andare rimane infinita". Marder, che ha assunto il ruolo di showrunner nella quinta stagione, ha dichiarato che è "un vero regalo" essere rinnovati oltre la già annunciata Stagione 10: "Rick and Morty - cento anni - per sempre!", ha dichiarato in un comunicato.

La serie è stata creata da Harmon e Justin Roiland, che è stato anche il doppiatore di Rick e Morty fino a quando non è stato licenziato dallo show nel 2023 dopo essere stato accusato di aggressione domestica e falsa detenzione, e dopo che sono emerse accuse relative al suo comportamento con minori sui social media. Tutte le accuse penali contro Roiland sono state successivamente ritirate per insufficienza di prove. Nell'ottobre del 2023 è stato annunciato che Ian Cardoni avrebbe fornito la voce a Rick e Harry Belden quella di Morty.