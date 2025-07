James Gunn e Zack Snyder litigano su Superman nel nuovo episodio di Rick and Morty

A pochi giorni dal debutto al cinema di Superman, James Gunn e Zack Snyder hanno unito le forze per un cameo nell'ultimo episodio di Rick and Morty. In una scena che li vede insieme, i due registi si incrociano nella caffetteria della Warner Bros, dove le cose passano rapidamente dall'essere amichevoli all'essere sgradevoli.

L'argomento del dibattito è ovviamente uno solo: Superman. "Ho appena visto la tua nuova versione di Superman", afferma Snyder, ritratto con fin troppi muscoli, avvicinandosi a Gunn. "Ti do un consiglio: È l'Uomo d'Acciaio, non l'Uomo della Conversazione".

"Ok...?" Gunn risponde scettico. Snyder rincara la dose: "Fate più riprese di lui che tira pugni! Ah, ti rivelo una mossa segreta: inizia il pugno a velocità normale e poi lo rallenti...". Gunn risponde: "Non è un fottuto segreto".

L'ultimo episodio di Rick and Morty prende di mira il fandom tossico

Justice League, Zack Snyder tende un arco sul set

Tuttavia, il tono cambia immediatamente, perché Gunn si mette a sedere con rammarico e si scusa: "Mi dispiace, Zack Snyder, non dovrei infierire su di te, i tuoi bicipiti sono grandi quanto la mia testa". "Sì, ma anche il mio cuore", risponde Snyder, prima di chiedere cosa abbia fatto arrabbiare Gunn.

Rick & Morty 5: una scena della nuova stagione

Quando il regista di Guardiani della Galassia rivela di avere un problema con il protagonista di Rick and Morty, Rick Sanchez, Snyder lo respinge. "È il tizio che ha sigillato Christopher Nolan nella libreria gigante per punirlo per Interstellar", dice. "Non rappresenta i veri fan. È solo l'uomo più intelligente dell'universo. Non preoccuparti. Non può fare quello che facciamo noi. Probabilmente".

Gunn trascorre il resto dell'episodio come antagonista dei personaggi principali. Il conflitto ha inizio quando Rick e Morty decidono che non sono soddisfatti della direzione che ha preso il loro film preferito, Maximum Velocitree. Dopo aver affrontato il suo regista, Gunn, scelgono di sistemare il film da soli con l'ultima invenzione di Rick, il Movie-lizer. Alla fine riescono a trovare un finale migliore, che vede Gunn proclamare in lacrime: "Ce l'hanno fatta! Che finale! Hanno superato il Gunn!".

James Gunn e Zack Snyder insieme

James Gunn e Zack Snyder sono davvero amici

Scott Marder, produttore esecutivo di Rick & Morty, ha dichiarato a Variety che sia Snyder che Gunn hanno voluto prendersi in giro con il cameo. "Sono stati molto sportivi", ha detto. "Entrambi hanno lasciato intendere che questo è lo show che guardano quando hanno del tempo libero. Erano quindi entusiasti di far parte di questo mondo. Non solo, hanno riso con tutto quello che gli abbiamo proposto".

Il produttore ha anche detto che Gunn si è preso del tempo per registrare i suoi dialoghi mentre era nel bel mezzo della produzione di Superman. "Non solo ha risposto immediatamente con un sì, ma credo che lo stesso giorno abbia fatto il giro della Warner Bros. C'erano persone della produzione che dicevano: "Com'è possibile che James Gunn e [David] Zaslav e tutte queste persone sappiano già di questo episodio?". Non pensavamo che si sarebbe mosso così velocemente".