Rick and Morty, un film tratto dalla folle serie è ufficialmente in sviluppo

Come confermato da Deadline, Warner Bros. ha iniziato ufficialmente a sviluppare un film di Rick and Morty, con Jacob Hair, veterano del franchise, in trattative per occuparsi della regia.

I dettagli della trama sono ancora segreti. Dan Harmon, che ha co-creato la serie di Adult Swim insieme a Justin Roiland, accenna da diversi anni a un progetto per un episodio-lungometraggio "davvero tosto".

In procinto di lanciare la sua nona stagione, Rick and Morty è una serie animata per adulti vincitrice di un Emmy che segue il geniale e alcolizzato scienziato pazzo Rick Sanchez e il suo ansioso nipote Morty Smith mentre si dividono tra la vita familiare in periferia e avventure che li portano a saltare da una dimensione all'altra in un multiverso infinito.

Rick e Morty 7: una scena della serie

L'addio di Justin Roiland e le ultime stagioni dello show

Justin Roiland, co-creatore della serie con Harmon, ha prestato la voce a entrambi i personaggi principali prima di essere messo alla porta dalla produzione nel 2023 a seguito di accuse di violenza domestica, che alla fine sono state archiviate. Nelle stagioni più recenti sono Ian Cardoni e Harry Belden a doppiare rispettivamente Rick e Morty.

La serie va in onda dal 2013; Hair si è unito al cast nel 2019, dirigendo numerosi episodi e ricoprendo il ruolo di direttore di produzione. Rick and Morty vede anche la partecipazione di Chris Parnell, Spencer Grammer e Sarah Chalke. Oltre alla serie principale, è in lavorazione per Adult Swim lo spin-off President Curtis, con Keith David.

Quando esce in streaming la prossima stagione di Rick and Morty

La nona stagione di Rick and Morty debutterà prima su Adult Swim il 24 maggio 2026, mentre in streaming arriverà dal 25 maggio su HBO Max in diversi mercati internazionali, compresa l'Italia secondo le informazioni diffuse da JustWatch. La nuova stagione sarà composta da 10 episodi pubblicati con cadenza settimanale.