"Rick and Morty", Adult Swim rompe con Justin Roiland dopo le accuse di violenza domestica

Il network ha tagliato i ponti con l'autore dello show animato e procederà quindi a un recast per le voci dei protagonisti.

In un post diffuso sui social, Adult Swim ha annunciato di aver chiuso la propria collaborazione con Justin Roiland, dopo che l'autore di Rick and Morty è stato denunciato per violenza domestica e sequestro di persona dalla sua ex-ragazza.

Il network ha precisato che procederà comunque alla produzione delle nuove stagioni di Rick and Morty (nello specifico con la settima e l'ottava stagione), optando per un recast dei protagonisti, dato che Roiland prestava la sua voce sia a Rick Sanchez che a Morty Smith.

Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty, accusato di violenza domestica

Justin Roiland si è dimesso anche da Squanch Games, il gruppo di sviluppatori di videogiochi che ha co-fondato nel 2016. La società ha comunicato la notizia martedì sera. Se dovesse essere giudicato colpevole, rischia fino a sette anni di reclusione. Al momento si sa solo che l'udienza preliminare per il processo che lo vede coinvolto si terrà il 27 aprile prossimo.