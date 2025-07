Rick and Morty: ecco come è stato realizzato il cameo di Zack Snyder e James Gunn

Il produttore della serie animata Rick and Morty ha raccontato come sono stati coinvolti i registi Zack Snyder e James Gunn per realizzare una divertente scena.

Nell'episodio della serie animata Rick and Morty andato in onda sugli schermi americani il 6 luglio c'è stato un divertente cameo di Zack Snyder e James Gunn.

Il regista, che si è occupato a lungo dei film del DC Universe, e il co-CEO dei DC Studios hanno dato voce a delle versioni sopra le righe di loro stessi, dando vita a un divertente momento per la gioia dei fan.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Cosa accade nella scena di Rick and Morty

Scott Marder, che fa parte del team dei produttori di Rick and Morty, ha parlato del settimo episodio della stagione 8, Ricker Than Fiction, e delle guest star coinvolte.

Rispondendo alle domande di Variety, ha raccontato: "Si sono prestati al gioco. Hanno riso a ogni cosa che abbiamo proposto... Tutto quello che hanno fatto è stato riderci sopra".

James Gunn, nella puntata, ha la parte del villain ed è il regista e produttore del franchise Maximum Velocitree.

La scena si svolge negli studi della Warner Bros, dove il filmmaker incontra Zack Snyder che gli dice: "Ho appena visto il tuo nuovo montaggio di Superman e, un consiglio, lui è l'Uomo d'Acciaio, non l'Uomo della Conversazione". Il regista rassicura poi Gunn dicendo che Rick è l'uomo più intelligente dell'universo e che non può fare quello che loro sanno fare, sottolineando però 'probabilmente'.

Rick e Morty modificano però il film, colpendo in positivo Gunn che apprezza i cambiamenti e mostra alla Warner Bros la loro versione di Superman, sostenendo che potrebbe salvare Hollywood e cambiare tutto.

Il coinvolgimento dei registi

Lo sceneggiatore Rob Schrab ha proposto il cameo a Gunn che ha accettato subito e ha registrato le sue battute la mattina dopo aver concluso il suo lavoro su Superman. Dan Harmon ha scritto le battute e si è assicurato che la scena fosse all'altezza della situazione.

Il cameo nello show è riuscito inoltre a rimanere segreto fino a quando l'episodio è andato in onda, nonostante una foto che ritraeva insieme i due registi fosse diventata virale, scatenando le ipotesi dei fan che avevano pensato persino a un ritorno di Snyder nel DC Universe.