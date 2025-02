James Gunn condivide con una foto con Zack Snyder, ritorno alla DC in vista?

Quando Warner Bros. ha richiamato Zack Snyder per distribuire la Snyder Cut di Justice League, è sembrato un miracolo. Per molto tempo, sembrava che la sua versione del film fosse destinata a rimanere per sempre inedita. Quando finalmente è arrivata su Max, è stata ritenuta nettamente superiore alla versione cinematografica di Joss Whedon.

Da allora un numero consistente di fan della DC continua a promuovere la cosiddetta campagna #RestoreTheSnyderVerse. Le possibilità che i sequel di Snyder diventino realtà sono quasi inesistenti, ma la maggior parte dei fan di cui sopra spera che il DCU fallisca miseramente in modo che il DCEU possa risorgere dalle sue ceneri.

Comunque sia, il co-CEO dei DC Studios James Gunn ha appena condiviso sui social media una foto di un recente incontro con Snyder. Potrebbe trattarsi di un semplice incontro tra due colleghi o vecchi amici, ma molti si stanno già chiedendo se abbiano discusso di un possibile ritorno di Snyder alla DC.

Cosa significa l'incontro tra Gunn e Snyder

Batman v Superman: Dawn of Justice: Henry Cavill in un'immagine tratta dal trailer del film

Nessuno crede veramente ci sia stato un incontro tra i due per discutere di un eventuale Justice League 2. Tuttavia, con il personaggio giusto e una supervisione sufficiente, Snyder potrebbe facilmente aggiungere un nuovo entusiasmante progetto alla line-up del DCU.

Superman: David Corenswet sanguinante nella neve

Sebbene ci saranno sempre fan che vorranno contrapporre il nuovo DCU al vecchio DCEU (o "SnyderVerse"), è chiaro che Gunn e Snyder non hanno problemi tra loro. Infatti, lo scorso dicembre il regista di Superman ha rivelato di essersi rivolto al collega per avere dei consigli molto specifici sul costume dell'eroe.

"C'è stato un periodo in cui stavo sviluppando il costume di Superman, con David Corenswet e Juliana [Makovsky], la nostra costumista, e stava prendendo forma, c'erano i mutandoni rossi, c'era tutto", ha ricordato Gunn in un'intervista a Screen Brief. "E abbiamo esitato per parecchio tempo per quanto riguardava i mutandoni. Ne ho parlato anche con Zack Snyder. Mi ha detto: 'Ho provato un miliardo di versioni con i mutandoni e non ci sono mai riuscito'. E io gli ho risposto: 'Capisco benissimo'".