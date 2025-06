Superman, James Gunn reagisce ai fan dello SnyderVerse che vogliono un flop del film: "Sopravviveremo"

James Gunn ha risposto ai fan dello Snyderverse che sperano in un flop di Superman, di cui il filmmaker è sceneggiatore e regista.

Su Reddit, infatti, c'è chi sta cercando di organizzarsi per provare a influenzare negativamente il risultato che il film con star David Corenswet avrà ai box office.

I fan di Zack Snyder contro il nuovo Superman

Un post contro la nuova fase del DC Universe ideata da James Gunn e Peter Safran dichiara: "Ribellatevi e combattete per lo SnyderVerse l'11 luglio. Lottate per il nostro SnyderVerse nel giorno dell'uscita del Superman impostore. Ecco cosa possiamo fare per fare la differenza: 1. Condividete spoiler ovunque. Le persone sono meno interessate ad andare nei cinema o apprezzare il film se sanno già quello che accade. 2. Lasciate una valutazione negativa sui siti delle recensioni. Sappiamo con certezza che alcuni bot di Gunn condivideranno delle finte recensioni positive, quindi dobbiamo far sapere alle persone la verità ed equilibrare i bias con dei punteggi realistici. 3. Prenotate online i biglietti online ma non completate l'acquisto. Selezionando e prenotando i biglietti, li toglie dalle disponibilità per un certo periodo di tempo, il che vuol dire che c'è una possibilità di impedire ai gunn-bot di comprare i biglietti".

Superman: David Corenswet in azione dopo una catastrofe

L'utente di Reddit che ha condiviso i consigli contro Superman ha poi aggiunto: "Gunn ha sparato per primo e ucciso lo SnyderVerse e questa è la nostra opportunità per poter reagire".

Il regista ha quindi risposto in modo semplice e chiaro: "Penso che sopravviveremo. Non sono certo che le otto persone che ascoltano questo tizio (Proverò a indovinare che sia di sesso maschile) avranno un impatto sul corso degli eventi".

L'opinione del regista

James, intervistato da RollingStone, ha inoltre aggiunto: "Non mi dispiace. Penso sia qualcosa di positivo e che non vuoi avere tutti che fanno il tifo per te. E ho un attore che legge ogni cosa online. Non dirò chi è, ma è uno dei cinque protagonisti nel cast di Superman. E questo attore si sconvolge così tanto per quello che le persone dicono. Ho detto: 'Per prima cosa, ti rendi conto che il trailer è uscito e la reazione è stata positiva al 97-98 per cento? Queste persone ci aiutano, perché non vuoi che tutto sembri completamente positivo'". James ha ribadito: "Va bene avere una forza in opposizione di tanto in tanto. Alcune delle cose diventano ridicole. So semplicemente che ogni volta che esce qualcosa, non importa quanto positivamente venga accolta, ci sarà qualcosa che causa una grande controversia. Era molto discusso il fatto che il sole causasse del dolore a Superman".