Red Notice: Dwayne Johnson troppo grosso per entrare in una Porsche (FOTO)

Il protagonista di Red Notice, prossimo grande progetto Netflix, Dwayne Johnson ha mostrato come la sua stazza fisica lo metta in difficoltà nel girare alcune scene, soprattutto quelle in cui dovrebbe entrare in una Porsche.

Red Notice è uno dei progetti più attesi di Netflix al momento e il protagonista Dwayne Johnson delizia i fan con contenuti dal set, tra cui un'immagine in cui tenta di entrare in una Porsche nonostante il suo fisico fuori dalla norma che lo mette in difficoltà.

Dwayne Johnson si diverte a condividere con i suoi fan i dietro le quinte dei suoi progetti, come ha fatto in queste ore per Red Notice pubblicando un'immagine dal set, in cui dovrebbe entrare in una piccola Porsche ma a quanto pare non è riuscito subito a causa dei suoi grandi muscoli:

"Indovinate chi è troppo grande per entrare in una macchina sportiva e ora dobbiamo cambiare l'intera sequenza".

Da come racconta la star, la scena è stata imbarazzante ed esilarante allo stesso tempo, perché il regista Rawson Marshall Thurber all'inizio credeva fosse solo uno scherzo di The Rock e, vedendo che l'attore non riusciva ad entrare, ha cominciato a ridere. Dopo aver capito che invece era tutto vero, tutta la crew, compreso Dwayne Johnson, è scoppiata in una risata fragorosa e ha cercato una soluzione per poter girare la sequenza incriminata.

Per fortuna, Dwayne Johnson e il team creativo sono riusciti a trovare un modo per aggirare i problemi derivati dalla sua stazza e la sequenza dell'inseguimento con la Porsche è stata infine girata.

Red Notice vede Dwayne Johnson protagonista al fianco di Gal Gadot e Ryan Reynolds, insieme in questo thriller Netflix ad alto budget, che è stato descritto da The Rock come il più grande investimento del gigante dello streaming. Il budget di produzione, come riportato da Deadline, ammonterebbe a circa 130 milioni di dollari una cifra davvero grande.