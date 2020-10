Una spia e mezzo: ecco perché Dwayne Johnson indossa un marsupio per tutto il film

Durante le riprese di Una spia e mezzo Dwayne Johnson indossa un marsupio che viene spesso citato in molte scene della pellicola in modo ironico.

Dwayne Johnson indossa un marsupio per l'intera durata di Una spia e mezzo e durante molte scene del film gli attori si prendono gioco dell'accessorio dell'attore: si tratta semplicemente di un riferimento a un meme molto popolare, che mostra Johnson con indosso un marsupio negli anni '90.

Una spia e mezzo: Aaron Paul e Dwayne Johnson in una scena del film

Johnson ha recentemente ricreato la sua iconica foto degli anni '90 su Instagram per condividere lo scatto mettendolo fianco a fianco con una sua nuova foto insieme a un messaggio positivo su quanto è arrivato lontano nella vita grazie alla disciplina e al lavoro duro.

In entrambe le immagini si può vedere un dolcevita nero, una catena d'argento e, naturalmente, un marsupio. Molti dettagli sono stati ricreati alla perfezione, come la presenza di un braccialetto d'argento sul polso, un orologio sull'altro e l'avambraccio poggiato su una ringhiera con un tovagliolo sotto.

Una spia e mezzo: Kevin Hart e Dwayne Johnson in una scena del film

L'attore ha scritto nella didascalia della foto: "Ho scattato questa iconica foto assurda nel 1996, dormivo su un materasso usato rubato da un cassonetto della spazzatura nel retro di un motel. Non potevo permettermi un letto ed ero disposto a fare qualunque cosa per tirare avanti. Puoi immaginare tutti i divertenti fluidi corporei colorati che sono stato costretto a pulire."

L'attore di Una spia e mezzo ha concluso dicendo: "Se stai attraversando un periodo difficile, fai del tuo meglio per avere fiducia che le cose andranno meglio, lavoro sodo, non ascoltare chi ti dice che non puoi farcela e sii sempre disposto a superare la concorrenza perché non sai mai dove ti porterà la vita."