Red Notice è il film più visto di sempre su Netflix

Red Notice è il film più visto nella storia di Netflix secondo quanto rivelato dalla piattaforma di streaming.

Le statistiche sono infatti estremamente positive per il progetto con star Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, aggiungendo una cifra che permette di superare senza particolare difficoltà Bird Box.

Il thriller con l'attrice Sandra Bullock si era fermato a quota 282 milioni di ore di visualizzazioni in streaming. Red Notice ha ora battuto Bird Box arrivando alla considerevole cifra di 328.8 milioni, primato raggiunto in soli 18 giorni invece che 4 settimane e grazie a ben il 50% degli abbonati a Netflix che hanno scelto di vedere il film.

Il lungometraggio con star Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot, inoltre, è ancora nella top 10 dei titoli più visti in ben 94 nazioni.

Red Notice, la recensione: Un cocktail rosso fuoco che vi farà divertire

La sinossi del film è la seguente: "John Hartley (Dwayne Johnson) è il più grande profiler dell'FBI ed è alle prese con un nuovo red notice, il mandato dell'Interpol per la cattura dei maggiori latitanti. Le sue ricerche in tutto il pianeta lo catapultano in una rocambolesca rapina, durante la quale è costretto ad allearsi con il più grande responsabile di furti d'arte, Nolan Booth (Ryan Reynolds), per poter catturare la ladra di opere artistiche più ricercata al mondo, soprannominata "L'Alfiere" (Gal Gadot)."

"Ne segue una grande avventura che trascina i tre protagonisti, sempre insieme loro malgrado, in giro per il globo tra piste da ballo, prigioni isolate e giungle selvagge. Ritu Arya e Chris Diamantopolous completano un cast stellare. Con la sceneggiatura e la regia di Rawson Marshall Thurber (Una spia e mezzo, Skyscraper), la produzione di Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, Flynn Picture Co. di Beau Flynn e Bad Version, Inc. di Thurber, Red Notice è un elegante gioco giramondo del gatto col topo... dove i gatti però sono due."