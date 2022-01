Red Notice 2 e 3: le riprese dei sequel si svolgeranno in contemporanea

Red Notice 2 e 3 verranno girati in contemporanea, secondo quanto rivelato da alcune indiscrezioni condivise online.

Netflix, per ora, non ha però confermato le notizie riguardanti il secondo capitolo della storia che ha stabilito nuovi record di visualizzazioni sulla piattaforma di streaming.

Rawson Marshall Thurber, che sarà impegnato anche alla regia, sta scrivendo la sceneggiatura dei film. Le tempistiche dovranno inoltre adattarsi agli impegni dei tre protagonisti Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Il film Red Notice ha ottenuto in 17 giorni ben 328.80 milioni di ore di visualizzazioni, record che ha permesso al progetto di battere la concorrenza di Bird Box, in cima ai dati di ascolto su Netflix dal 2018.

La scelta di girare due sequel in contemporanea potrebbe risultare particolarmente efficace anche per poter impegnare le tre star una volta sola, dovendo quindi evitare di provare a incastrare ulteriori impegni dei protagonisti per completare la trilogia.

Bisognerà però attendere per scoprire in che modo Netflix procederà con il progetto.

In Red Notice The Rock interpreta un agente dell'Interpol che riceve l'incarico di arrestare la ladra di opere d'arte più ricercata al mondo. Red Notice è infatti il nome in codice con cui si identificano i casi legati ai crimini più seri e il mandato di arresto per i criminali più ricercati.

Gal Gadot interpreta la ladra che deve esseere arrestata e Ryan Reynolds ha la parte di un truffatore che viene coinvolto nell'incredibile avventura.