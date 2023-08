Rebel Moon, Zack Snyder svela quando uscirà il trailer del film Netflix

Rebel Moon sarà il prossimo progetto di Zack Snyder ad approdare sugli schermi, ma dobbiamo ancora vedere un primo trailer promozionale del film Netflix. Per fortuna, il regista ci fa sapere quando accadrà.

Quando uscirà il trailer di Rebel Moon?

I fan di Zack Snyder sono in trepidante attesa di vedere il suo prossimo lavoro targato Netflix, ma mentre per il film si dovrà aspettare fine anno, per il primo teaser trailer di Rebel Moon pare manchi molto poco.

"Aggiungendo gli ultimi ritocchi" scrive il regista in un post sui social con allegata una foto della post-produzione del film "Il teaser trailer di @RebelMoon farà il suo debutto globale in diretta alla @Gamescom. Ci vediamo martedì 22 agosto #RebelMoon".

Rebel Moon

La nuova creatura di Zack Snyder racconta la storia di "una tranquilla e pacifica colonia ubicata ai confini della galassia. Quando questa viene minacciata dall'esercito del sovrano tiranno Balisarius, a una donna dal misterioso passato viene affidato il compito di reclutare una squadra composta da guerrieri e combattenti dai pianeti confinanti per aiutarli nell'atto di resistenza".

Nel cast di Rebel Moon, in arrivo il 22 dicembre su Netflix, troviamo Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Anthony Hopkins, Doona Bae, Ray Fisher, Cary Elwes, Michiel Huisman, Stuart Martin, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Alfonso Herrera, Corey Stoll, e Rhian Rees.