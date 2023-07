Rebel Moon, Zack Snyder spiega perché il pitch del film come progetto legato a Star Wars non ha funzionato

Prima di diventare il film che vedremo sullo schermo, Zack Snyder aveva provato a proporre Rebel Moon come pellicola appartenente all'universo di Star Wars... Ecco perché non è andata come sperava.

Rebel Moon come film ambientato nell'universo di Star Wars? Inizialmente era questa l'idea di Zack Snyder, ma ci sono delle ragioni ben precise per cui non è andata così, e il regista le ha raccontate ai microfoni di Empire.

Rebel Moon parte del mondo di Star Wars?

Sapevate che Rebel Moon, l'atteso sci-fi Netflix di Zack Snyder, doveva inizialmente essere un film appartenente al mondo dio Star Wars? O almeno, così lo aveva pensato Snyder, che ha persino presentato il pitch a LucasFilm.

"La vendita [di Lucasfilm a Disney] era appena avvenuta, e eravamo in quel momento in cui pensi 'Chissà cosa si può fare?'" ha raccontato il regista ai microfoni di Empire "E io ero lì che dicevo 'Non voglio nessuno dei vostri personaggi. Non voglio fare nulla che abbia a che vedere con personaggi già noti. Voglio realizzare una cosa mia, a parte".

E non solo... "E volevo farla rated R! E questo dettaglio stava per bloccare il progetto sul nascere" ha continuato "Sapevo di stare chiedendo tanto, ad essere onesti. Ma più ci pensavo, più capivo che probabilmente non sarebbe mai stato quello che volevo".

Per questo oggi Rebel Moon non ha niente a che vedere con l'universo di Star Wars, ma è il suo Star Wars personale.

Cosa ci attende in Rebel Moon

Rebel Moon racconta di "una pacifica colonia situata ai confini della galassia. Quando questa viene minacciata dall'esercito del sovrano tiranno Balisarius, a una ragazza dal misterioso passato viene affidato il compito di reclutare una squadra composta da guerrieri e combattenti dai pianeti limitrofi per aiutarli nell'atto di resistenza".

Nel cast del film abbiamo, tra gli altri, Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Anthony Hopkins, Doona Bae, Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Ray Fisher, Cary Elwes, Stuart Martin, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Corey Stoll, Alfonso Herrera e Rhian Rees.

Rebel Moon approderà il 22 dicembre su Netflix.