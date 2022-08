Rebel Moon, il sequel del nuovo film Netflix di Zack Snyder è già in sviluppo?

Sembra che il film sci-fi di Zack Snyder prodotto da Netflix, Rebel Moon, abbia già un sequel in fase di sviluppo.

I piani alti di Netflix devono avere grande fiducia in Rebel Moon e Zack Snyder, perché per il film di fantascienza prodotto dal colosso dello streaming sarebbe già in fase di sviluppo un sequel prima ancora che terminino le riprese del primo.

Se eravate entusiasti all'idea di vedere prossimamente un film sci-fi diretto da Zack Snyder, pensate che un sequel della pellicola dovrebbe già essere in cantiere.

Sulle pagine di Deadline, in un report sui costi di produzione e tasse dei prossimi film che verranno applicati ai progetti cinematografici che verranno realizzati in California, si leggerebbe anche "Rebel Moon Parte 2".

Per la precisione, ecco cosa troviamo scritto: "Rebel Moon Part 2 (Netflix). Con 83 milioni di spese stimate, dovrebbe ricevere approssimativamente $16,618,000 di credito per le tasse".

Pare dunque che il progetto di Snyder sia uno di quelli vincenti per la piattaforma streaming, e dalle premesse è difficile pensare altrimenti.

Rebel Moon vede infatti un cast ricco di star come Sofia Boutella, Anthony Hopkins, Cary Elwes, Charlie Hunnam, Michiel Huisman, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Fra Fee, Rhian Rees Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Corey Stoll, Doona Bae e Alfonso Herrera.

Secondo la sinossi ufficiale, la storia segue le vicende di "una pacifica colonia che abita ai confini della galassia. Quando questa viene minacciata dall'esercito del sovrano tiranno Balisarius, a una giovane donna dal misterioso passato viene affidato il compito di reclutare guerrieri e combattenti dai pianeti vicini per aiutarli nell'atto di resistenza".