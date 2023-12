Rebel Moon: la parte 1 su Netflix dal 22 dicembre, ma si attende la versione senza censure 'più pulita'

La prima delle due parti che vanno a comporre il progetto sci-fi di Zack Snyder Rebel Moon sta per approdare su Netflix, il secondo film sarà distribuito il 19 aprile, ma cresce l'attesa per la promessa versione senza censure.

I fan di Zack Snyder si preparano all'arrivo su Netflix di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, opera fantascientifica in due parti il cui primo film approderà in streaming il 22 dicembre, mentre la seconda parte, Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, seguirà il 19 aprile. Ma non è tutto, ancora non è stata comunicata la data di uscita di altri due film in versione uncensored, una director's cut molto speciale e molto più lunga.

Rebel Moon: una nuova foto del film

Rebel Moon sarà un'opera spaziale ricca di azione su una giovane donna che cerca di cambiare il destino del suo pianeta, combattendo la tirannia. Le assonanze con Star Wars non sono certo casuali: Zack Snyder ha spiegato che il progetto è nato proprio come pitch da proporre a Lucasfilm. Pitch poi bocciato.

Rebel Moon, Zack Snyder sul director's cut: "Un film vietato ai minori di tale portata non dovrebbe esistere"

Più sesso, violenza, azione

Durante una recente intervista con il caporedattore di Collider, Steve Weintraub, Zack Snyder ha spiegato che la versione vietata ai minori conterrà un alto tasso di violenza grafica e contenuti espliciti dicendo:

"In qualche modo Star Wars mi ha influenzato dal punto di vista iconografico. Abbiamo fascisti spaziali, loro hanno fascisti spaziali, ma ero interessato ad approfondire quel tipo di relazione. Penso che sia una cosa che vedrete nella director's cut, che sarà diversa dalla versione PG-13. L'ironia di questo aspetto è che un film di fantascienza super hard vietato ai minori di 17 anni è più pulito nella versione censurata. In quella PG-13 spingiamo fino al limite del rating."

Il regista ha proseguito: "Quel tipo di sesso e violenza... per esempio, quando entrano nel locale, è un bordello, giusto? È come un vero bordello e l'uomo dalla faccia di cane vuole scoparseli. Ciò non accadrebbe in un film di Star Wars, ma l'ho visto quando avevo 11 anni. Sono cresciuto adesso. Le implicazioni di ciò che potrebbe accadere in quel locale sono ormai una realtà per me. Queste sono cose che sarebbero potute accadere se guardate dal punto di vista di un adulto".

La sinossi di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco

Come svela la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, dopo un atterraggio di fortuna su una luna nei confini più remoti dell'universo, Kora (Sofia Boutella), una straniera dal passato misterioso, inizia una nuova vita in un pacifico insediamento di contadini. Ma presto diventa la loro unica speranza di sopravvivenza quando il tirannico reggente Balisarius (Fra Fee) e il suo crudele emissario, l'ammiraglio Noble (Ed Skrein), scoprono che i contadini hanno involontariamente venduto i loro raccolti ai leader Bloodaxes (Cleopatra Coleman e Ray Fisher) di un feroce gruppo di ribelli braccati dal Mother World.

Con il compito di trovare combattenti disposti a rischiare la vita per difendere la gente di Veldt, Kora e Gunnar (Michiel Huisman), un contadino ingenuo e ignora della realtà della guerra, viaggiano in mondi diversi alla ricerca dei Bloodaxes e riuniscono una piccola banda di guerrieri in cerca di redenzione lungo il cammino: Kai (Charlie Hunnam), un pilota e mercenario, il Generale Titus (Djimon Hounsou), un leggendario comandante, Nemesis (Doona Bae), una maestra spadaccina, Tarak (Staz Nair), un prigioniero dal passato regale, e Milius (E. Duffy), un combattente della resistenza.

Di nuovo a Veldt, Jimmy (Anthony Hopkins), un antico protettore robotico nascosto dietro le quinte, si risveglia con un nuovo scopo. Ma i rivoluzionari del gruppo appena formato dovranno imparare a fidarsi l'uno dell'altro e combattere come un'unica entità prima che gli eserciti del Mother World arrivino a distruggerli.