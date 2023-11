Rebel Moon, Zack Snyder sul director's cut: 'Un film vietato ai minori di tale portata non dovrebbe esistere'

Zack Snyder torna a parlare del suo Rebel Moon, nuovo ambizioso progetto fantascientifico, e delle versioni vietate ai minori in arrivo. Come anticipato in precedenza, Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco e Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice approderanno su Netflix in una duplice versione, PG-13 e Rated.

"Sono molto orgoglioso della versione PG-13, la versione per un pubblico più ampio, perché direi che soddisfa davvero una portata mitologica fantastica, senza tempo", ha detto Snyder a EW. "Quello che abbiamo fatto con l'altra versione è divertente e sovversivo perché un film di fantascienza vietato ai minori su questa scala non dovrebbe esistere."

Rebel Moon: una nuova foto del film

La director's cut di Rebel Moon sarà molto più violenta, oltre a dar corpo al nuovo universo di Snyder. Inoltre, entrambi i film in versione censurata dureranno un'ota di più e conterranno "ampie porzioni di film radicalmente diverse".

A differenza della maggior parte dei progetti su cui Snyder ha lavorato, la director's cut di Rebel Moon è stata pianificata da Netflix fin dall'inizio.

"Questa è stata la prima volta che sono riuscito a realizzare un film e pianificarlo", ha confessato Snyder. "La versione censurata non è frutto di una lite con Netflix. Abbiamo pianificato tutto insieme."

Rebel Moon: la durata infrange un record che Zack Snyder detiene da 12 anni

Di cosa parla Rebel Moon

Rebel Moon: una nuova foto del film

Rebel Moon segue una giovane donna che vive in una colonia pacifica alla periferia di una galassia e si assume il compito di rintracciare alcuni guerrieri per respingere un'imminente invasione da parte del dispotico reggente Balisarius. Il cast è composto da Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Doona Bae, Jena Malone, Staz Nair, E. Duffy e Michiel Huisman.

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco uscirà su Netflix il 22 dicembre 2023, mentre Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice seguirà il 19 aprile 2024.