Rebel Moon: l'epica opera sci-fi di Zack Snyder sarà proposta anche in versione vietata ai minori

Zack Snyder sta lavorando all'opera sci-fi Rebel Moon, la cui storia sarà suddivisa in due film che verranno proposti anche in versione vietata ai minori.

Rebel Moon, il prossimo film di Zack Snyder, arriverà sugli schermi in due versioni, di cui una sarà vietata ai minori.

L'epico progetto sci-fi del regista sarà inoltre suddiviso in due parti per poter sviluppare la storia nel miglior modo possibile.

Il sito /Film, intervistando Andy Koyama, nel team tecnico di John Wick: Chapter 4, ha scoperto qualche dettaglio interessante del film Rebel Moon, a cui sta collaborando occupandosi del sonoro.

L'artista ha spiegato: "Abbiamo appena effettuato il primo mix temporaneo per l'anteprima della prima parte, ed è davvero entusiasmante. Si tratta di un progetto grande, enorme, ambientato nello spazio. Probabilmente non vogliono che lo dica, ma è in stile Star Wars, 'ribelli contro il malvagio impero', e si svolge in mondi diversi di tutti i tipi, ed è realmente divertente".

Koyama ha aggiunto: "Ci saranno due film. Penso che ci occuperemo del mix da giugno a febbraio. E ci saranno inoltre delle versioni estese vietate ai minori di ognuno dei due film , quindi faremo il mix di quattro diversi lungometraggi".

Il lungometraggio Rebel Moon è ambientato in una colonia pacifica ai confini della galassia che si ritrova minacciata dall'esercito del tirannico Reggente Balisarius. Una giovane dal passato misterioso viene inviata alla ricerca di guerrieri provenienti dai pianeti vicini per ottenere aiuto contro il tiranno.

Zack Snyder sarà impegnato alla regia del progetto ed è inoltre co-autore della sceneggiatura insieme a Shay Hatten e Kurt Johnstad.

Il cast stellare è composto da un gruppo composto da Sofia Boutella, Rupert Friend che potrebbe essere il villain della storia, Anthony Hopkins, Charlie Hunnam, Ray Fisher, Stuart Martin, Doona Bae, Djimon Hounsou, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Cary Elwes, Michiel Huisman, Alfonso Herrera e Corey Stoll.