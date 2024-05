Rebel Moon: la director's cut avrà un titolo diverso e conterrà sesso e violenza senza freni

Confermato il rating R per il director's cut di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, che a quanto pare avrà anche un nuovo titolo. La versione estesa della prima parte della saga fantascientifica di Zack Snyder è apparsa sul sito Film Ratings, con il titolo alternativo Rebel Moon - Chapter One: Chalice of Blood, il film in arrivo prossimamente su Netflix è classificato R per "violenza brutale e cruenta, contenuti sessuali, nudità grafica e linguaggio scurrile", in contrasto con la classificazione PG-13 della versione originale.

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Ed Skrein in una scena

Zack Snyder ha parlato a lungo della director's cut in arrivo, lodando lo streamer per la libertà creativa concessagli. Il regista aveva precedentemente affermato che la versione estesa sarà "più adulta, divertente e sovversiva perché un film di fantascienza vietato ai minori di questa portata non dovrebbe esistere".

"Sono circa un'ora più lunghi ciascuno rispetto agli originali", ha spiegato. "Quindi sarà bello vedere le sei ore insieme. Potete fare una pausa, ovviamente. È un'esperienza forse piùcoinvolgente. Mi interessa che le persone la vedano in questo modo. È molto adulto, il rating R è meritato."

Da Army of the Dead a Rebel Moon: il viaggio tra i generi di Zack Snyder in casa Netflix

La critica non ama Zack Snyder

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco non è stato accolto bene dalla critica. Il film ha un misero 21% di recensioni positive e la qualità visiva "non sarebbe sufficiente a risollevare un plot infarcito di luoghi comuni della fantascienza."

Lo stesso Snyder ha ammesso che i suoi film sono "sempre molto divisivi", mettendo le mani avanti in vista dell'uscita del director's cut che però, a suo dire, sarà "tutto un altro paio di maniche" e includerà "tutto il sangue, la nudità, la violenza e le trovate folli" che inizialmente erano state lasciate fuori.