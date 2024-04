Rebel Moon: Zack Snyder ha in progetto almeno sei film

È solo questione di ore prima che Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice approdi su Netflix. Mentre il secondo capitolo della saga sci-fi di Zack Snyder sarà disponibile da domani, il regista anticipa l'intenzione di ampliare ulteriormente il franchise arrivando a sei film.

Dopo l'uscita del primo capitolo di Rebel Moon, che ha ottenuto 34 milioni di visualizzazioni su Netflix, il franchise non ha perso tempo ad espandere il suo mondo con un fumetto prequel, un romanzo, un videogioco e l'annuncio di un'attesa director's cut, anch'essa in due parti, della durata di sei ore complessive.

Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice - Jimmy, il robot che ha la voce in originale di Anthony Hopkins

Parlando con RadioTimes.com, Zack Snyder non ha nascosto di essere ansioso di realizzare un terzo film di Rebel Moon, se otterrà il via libera da Netflix, ma di aver in mente un totale di sei film. "Immagino che quattro abbiano senso", ha detto. "Quattro o sei film, a seconda... immagino che il problema sia se ogni volta che facciamo uno di questi film ne facciamo due."

Rebel Moon è diviso in due film perché Snyder aveva una storia troppo ampia da raccontare nell'arco di un solo film. Supponendo che rimanga su Netflix, sei film potrebbero significare altre due storie in due parti sullo streamer che proseguiranno le avventure di Kora (Sofia Boutella) e dei suoi alleati. Il regista e il suo team hanno anche valutato la risposta dei fan nel caso in cui i futuri sequel saranno progetti singoli. "Ne stavamo parlando l'altro giorno e mi chiedevo, il pubblico sarebbe deluso se il prossimo Rebel Moon fosse un unico film? Direbbe, 'Oh, ce n'è uno solo adesso? Fantastico.' Niente è scolpito nella pietra, ma il franchise potrebbe diventare grandioso".

Rebel Moon, Zack Snyder: "Probabilmente il mio film ha avuto più spettatori rispetto a Barbie nei cinema"

Zack Snyder ha già pronta una storia per Rebel Moon 3

Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Djimon Hounsou, Staz Nair in una scena

Se Netflix deciderà di dare fiducia a Zack Snyder per fargli proseguire la saga, lui assicura di avere già in mente la storia per un terzo Rebel Moon: "Abbiamo assolutamente la storia già pronta, abbiamo fatto tutto il lavoro. Abbiamo scritto un trattamento per il film, quindi vedremo come procedere".

Nel frattempo, il franchise prosegue con Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, che ripartirà dalla battaglia climax che chiude il primo film. La ricerca di Kora prosegue mentre la ribellione affronta tutta la potenza del regno, con Atticus Noble (Ed Skrein) a capo della carica per reprimere l'insurrezione. Insieme, il suo gruppo ha unito la gente di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico dall'ira del Mother World. Prima che abbia inizio la battaglia finale, tuttavia, i ribelli devono confrontarsi con il proprio passato e comprendere il motivo per cui combattono, creando legami indissolubili lungo il percorso.

Nel cast ritroviamo Djimon Hounsou, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher e Anthony Hopkins insieme a Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Sky Yang e Carlotta Maggi.