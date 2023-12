Rebel Moon - Parte 1: Figlia Del Fuoco, l'installazione immersiva in Piazza Gae Aulenti a Milano

Il 22 dicembre 2023 dopo una lunga attesa Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco approderà su Netflix. Il film è la prima di un'epopea fantascientifica in due parti. Il secondo capitolo, Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice, uscirà su Netflix il 19 aprile 2024.

Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, Sofia Boutella in una scena

Per prepararci alla visione di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco, la squadra creativa di Netflix ha realizzato e coordinato un'installazione immersiva in Piazza Gae Aulenti a Milano, visibile a partire da oggi 15 dicembre fino al 22. In uno spazio dedicato, sarà possibile ammirare una grande luna rossa, la "rebel moon" del titolo e che è caratteristica di uno dei pianeti protagonisti del film, Veldt. La luna è appoggiata sopra un campo di grano per creare un richiamo esplicito e diretto con la locandina ufficiale del film, che sembra prendere vita in uno dei luoghi più frequentati di Milano, nel periodo pre-natalizio.

L'installazione diventa anche una photo opportunity. Infatti, entrando all'interno di un container posto accanto alla luna, le persone si ritroveranno dentro un'astronave del film, da cui potranno scattarsi foto con la luna sullo sfondo e calarsi nel mood del film.

I primi dettagli su Rebel Moon

Protagonista di Rebel Moon è Kora (Sofia Boutella), una ragazza con un passato misterioso che intraprende un viaggio nello spazio e attorno a sette pianeti, alla ricerca di alleati per combattere Mother World, il nemico che domina e spaventa l'intera galassia.

Tra colpi di scena, combattimenti senza pietà e azioni al rallenty - marchio di fabbrica di Zack Snyder, il gruppo di guerrieri reclutati da Kora, ovvero "La Ribellione", sarà protagonista di una grande battaglia contro l'esercito dittatoriale guidato da Regent Balisarius (Fra Fee).

Rebel Moon: la durata infrange un record che Zack Snyder detiene da 12 anni

Tutto è nato grazie a Star Wars

Rebel Moon: una nuova foto del film

Non è un caso che la sinossi di Rebel Moon contenga somiglianze con la saga di Star Wars. Zack Snyder ha ideato la storia proprio come pitch da presentare a Lucasfilm, ma il progetto non è andato in porto e il regista ha deciso così di sviluppare da solo questa storia di battaglie attorno a lune e pianeti, tra un gruppo di Ribelli in cerca di giustizia e i poteri forti, liberando la propria fantasia.

Costato 166 milioni di dollari, Rebel Moon - Parte 1 uscirà dapprima in versione PG-13 così come la Parte 2, ma Zack Snyder ha annunciato l'arrivo di una versione vietata ai minori molto più violenta e con contenuti sessuali espliciti. Entrambi i film in versione censurata dureranno un'ora di più e conterranno "ampie porzioni di film radicalmente diverse".