Rebel Moon: la durata infrange un record che Zack Snyder detiene da 12 anni

Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco, prima parte del dittico fantascientifico con Sofia Boutella protagonista, infrangerà un record che Zack Snyder deteneva da ben 12 anni e che riguarda la durata delle sue pellicole.

Si tratterà, infatti, del film più corto di Snyder dai tempi di Sucker Punch. La durata di Rebel Moon - Parte 1: figlia del fuoco è di 2 ore e 13 minuti, che lo rendono il film più corto del regista dal film del 2011, che durava solo 1 ora e 50 minuti.

Annunciate le director's cut di Rebel Moon - Parte 1 e 2

Tuttavia, Snyder ha confermato che entrambi i suoi due film in arrivo potranno contare sulle versioni estese, che dovrebbero aggiungere un'altra ora di contenuti. Non è ancora chiaro se e quando queste versioni arriveranno su Netflix, ma non dovrebbe passare molto tempo dopo l'uscita di ciascun film.

Resta da vedere quanto sarà lunga la versione standard di Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, ma a quanto pare la durata dell'edizione estesa del primo film sarà di almeno tre ore. Dal punto di vista dei contenuti, pare che le sequenze inedite riguarderanno esplorazioni più approfondite dei numerosi personaggi del film.

Rebel Moon: Parte 1 - Figlia del Fuoco sarà disponibile su Netflix a partire dal 22 dicembre, mentre la seconda parte, Rebel Moon: Parte 2 - La Sfregiatrice, arriverà su Netflix il 19 aprile 2024