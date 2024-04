Rebel Moon, Zack Snyder sul director's cut: 'Durerà sei ore e conterrà il meglio dei due mondi'

Manca poco all'arrivo su Netflix di Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice. Il secondo capitolo della saga galattica di Zack Snyder approderà sullo streamer il 19 aprile, ma il regista guarda già avanti e fornisce nuovi dettagli sulla preannunciata director's cut di Rebel Moon, confermando una durata di sei ore.

Parlando con Forbes, Zack Snyder ha confermato che i film dureranno ben tre ore ciascuno e che conterranno "il meglio di entrambi i mondi":

Rebel Moon - Parte uno: Figlia del fuoco - una nuova immagine del film

"Sì, le versioni estese durano tre ore ciascuno, quindi un totale di sei ore, ma penso che sarà divertente e ne varrà sicuramente la pena. La cosa emozionante è che il 19 aprile potrete guardare insieme la prima e la seconda parte, se ne avete voglia. Ho tagliato i film a metà. L'ho scritto come un'unica storia e poi l'ho suddiviso in due parti".

"Non potete sottovalutare quella sensazione coinvolgente nel vedere i due film insieme", ha proseguito Snyder. "Con la director's cut tutto sarà più intenso grazie alle scene aggiuntive e ai ricchi dettagli sui mondi rappresentati che abbiamo potuto inserire avendo più tempo a disposizione."

Per quanto riguarda l'uscita della director's cut di Rebel Moon, il regista si è sbilanciato e ha aggiunto: "Non abbiamo un appuntamento fisso ma probabilmente ad agosto, direi".

Da Army of the Dead a Rebel Moon: il viaggio tra i generi di Zack Snyder in casa Netflix

Che cosa accade in Rebel Moon 2?

Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice - Djimon Hounsou, Staz Nair in una scena del film

Qui trovate la nostra recensione di Rebel Moon - Parte 1: Figlia del Fuoco. Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice proseguirà l'epica saga di Kora e dei guerrieri sopravvissuti mentre si preparano a sacrificare tutto, combattendo al fianco della coraggiosa gente di Veldt per difendere un villaggio un tempo pacifico, una patria ritrovata per coloro che hanno perso la propria nella lotta contro la Madre Terra. Alla vigilia della battaglia, i guerrieri devono affrontare i fantasmi del proprio passato, che riveleranno il motivo per cui combattono. Mentre tutta la forza del Regno si abbatte sulla crescente ribellione, si stringono legami indissolubili, emergono eroi e nascono leggende.