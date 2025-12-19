Rapunzel - L'intreccio della torre, svelata la shortlist degli attori in corsa per il ruolo dei protagonisti

A Londra sarebbero in corso le audizioni per la parte della principessa e di Flynn Rider nel film live-action, ecco le nuove indiscrezioni.

Disney è di nuovo al lavoro sullo sviluppo di un film live-action ispirato al classico d'animazione Rapunzel - L'intreccio della torre e online è stata svelata la shortlist degli attori in corsa per il ruolo della principessa e di Flynn Rider.

Le fonti di The Hollywood Reporter hanno infatti scoperto chi ha superato le prime fasi delle audizioni.

La shortlist per i ruoli di Rapunzel e Flynn

Walt Disney Pictures sembra abbia organizzato degli screen test a Londra a cui hanno partecipato Sarah Catherine Hook, Teagan Croft, Freya Skye, e Olivia-Mai Barrett per il ruolo di Rapunzel.

Per la parte di Flynn Rider, invece, sarebbero stati valutati Milo Manheim e Charlie Gillespie.

Lola Tung, star dello show L'estate nei tuoi occhi, sembra sia inoltre ancora tra le potenziali protagoniste, ma non ha potuto partecipare ai test a causa di impegni di lavoro presi in precedenza.

Le fonti vicine alla produzione hanno inoltre confermato che Scarlett Johansson, che sembrava vicina ad accettare il ruolo di Madre Gothel, non è più coinvolta nel progetto.

Chi sono i possibili protagonisti

Hook è conosciuta per aver recitato nella serie Cruel Intentions e in The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo. Croft ha avuto la parte di Raven nella serie Titans tratta dai fumetti della DC. Skye ha già collaborato con Disney in occasione di Zombies 4 interpretando Nova Bright, mentre Barrett era stata scelta dallo studio per la parte di Penny Mendez in Penny on M.A.R.S..

Manheim ha recitato nel franchise Disney Zombies, mentre Gillespie ha recitato in Splitsville e Julie and the Phantoms.

Le riprese del film live-action dovrebbero iniziare nel mese di giugno 2026, con la regia di Michael Gracey.

Il lungometraggio originale aveva Mandy Moore e Zachary Levi impegnati a dare voce a Rapunzel e a Flynn Rider. Le due star, attualmente, non sono coinvolte in nessun modo nella produzione della nuova versione della storia della principessa che scopre per la prima volta il mondo grazie all'intervento di un simpatico ribelle.