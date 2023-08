Disney, tutti i remake live-action dei classici animati in sviluppo [in continuo aggiornamento]

Da Biancaneve al prequel del Re Leone, passando per gli ultimi vociferati come Rapunzel e La Principessa e il Ranocchio, scopriamo insieme tutti i remake live-action in sviluppo in casa Disney.

Nel panorama attuale dell'intrattenimento, il termine remake è sempre più usato e, specialmente quando abbinato a quello di live-action, può spaventare. Dopotutto, si vanno a toccare storie che da anni e anni risiedono nel cuore dello spettatore con "il rischio di rovinarle"... o almeno questa può essere la visione di alcuni. Ma non c'è nulla di più umano del rielaborare in forma diversa quanto già raccontato, e nel corso del tempo alcune operazioni di questo tipo sono risultate vincenti, altre meno, altre addirittura "da dimenticare".

Ma a prescindere da quello che può essere il risultato finale - che andrà poi giudicato a conti fatti e prodotto realizzato e visionato -, c'è chi sui remake live-action sta puntando alla grande negli ultimi anni, e anzi di recente sembra volervi puntare sempre più.

Stiamo parlando, ovviamente, di Disney, e se tutto va come si suppone debba andare (ovvero secondo i piani annunciati dalla stessa compagnia, i rumor e le speculazioni varie in merito) nei prossimi anni la Casa di Topolino ci offrirà diversi spunti di riflessione grazie ai numerosi titoli apparentemente in sviluppo.

1. Snow White

Locandina di Snow White

Il prossimo live-action basato su un classico d'animazione della House of Mouse è già pronto per fare il suo debutto sugli schermi, tanto che abbiamo già una data: Snow White arriverà a marzo 2024 nelle sale. La pellicola è stata diretta da Marc Webb (The Amazing Spider-Man, 500 giorni insieme) e avrà come protagonista Rachel Zegler, a cui si contrapporrà la Regina Cattiva di Gal Gadot. Inoltre, potrà vantare una colonna sonora curata dal duo di La La Land e The Greatest Showman Bene Pasek e Justin Paul.

Finora si è discusso parecchio dei cambiamenti che verranno apportati alla storia per renderla più adatta al contesto odierno, ma non abbiamo ancora potuto avere un assaggio di ciò che vedremo in quanto non sono ancora stati diffusi materiali promozionali come trailer o footage.

2. Mufasa: The Lion King

Locandina di The Lion King

Un altro progetto annunciato da tempo e presentato durante il Disney Investor Day nel 2020, a breve distanza dal successo di botteghino di The Lion King, è il prequel Mufasa: the Lion King, che come intuibile dal titolo, si concentrerà sul padre di Simba, Re Mufasa. La regia del film è stata affidata a Barry Jenkins (Moonlight, Se la strada potesse parlare), e tra le star che torneranno a doppiare i loro personaggi vi saranno anche Billy Eichner e Seth Rogen (Timon e Pumbaa). La storia verrà raccontata alternando passato e presente, e avrà Rafiki tra i suoi narratori. Mufasa: The Lion King dovrebbe debuttare anch'esso nel 2024 al cinema, più precisamente nel mese di luglio.

3. Lilo & Stitch

Lilo & Stitch una scena del film

Destinazione piccolo schermo, invece, per il live-action di Lilo & Stitch diretto da Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell) e basato su una sceneggiatura di Chris Kekaniokalani Bright (con precedente bozza di Mike Van Waes), che nel cast figura, tra gli altri, anche Courtney B. Vance, Zach Galifianakis e Billy Magnussen, mentre Maia Kealoha sarà l'interprete di Lilo. Secondo le voci, Chris Sanders, voce originale di Stitch nel film d'animazione del 2002, potrebbe tornare a interpretare l'adorabile alieno titolare.

4. Hercules

Hercules: una scena del film

Uno dei live-action più attesi tra quelli ufficialmente annunciati è sicuramente Hercules, anche per via del coinvolgimento dei Fratelli Russo (Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Endgame) in qualità di produttori. Dietro la cinepresa del remake del 1997 troveremo Guy Ritchie, già forte del successo del live-action di Aladdin, mentre ancora si fanno ipotesi su chi potrebbe interpretare i protagonisti del film.

5. Oceania

Moana: la principessa Moana in un'immagine del film

Giugno 2025 dovrebbe invece segnare il ritorno sugli schermi di Dwayne Johnson nei panni di Maui nel live-action di Oceania, annunciato lo scorso aprile. "Questa storia è la mia cultura, ed è emblematica della grazia e della forza guerriera della mia gente" affermava l'attore, al fianco del quale, tuttavia, non vedremo tornare Auli'i Cravalho, voce di Vaiana nel film animato, che rimarrà in qualità di produttrice, ma preferisce lasciare la parte a "un'altra giovane donna proveniente dalle Isole del Pacifico_". Per ora non abbiamo ulteriori dettagli in merito, ma vi terremo aggiornati.

6. Rapunzel

Flynn e Rapunzel in una sequenza del cartoon Rapunzel - L'intreccio della torre

Tra i più recenti rumor sui prossimi live-action in casa Disney, vi è quello di un remake di Rapunzel, il film del 2010 con Mandy Moore e Zachary Levi. Non si hanno certezze al momento, né conferme ufficiali da parte della compagnia, ma si parlerebbe già di Florence Pugh come favorita per il ruolo titolare.

7. La Principessa e il Ranocchio

Un'immagine tratta dal film d'animazione The Princess and the Frog

Anche qui ci troviamo nel reame delle dicerie e delle speculazioni, ma pare che un altro recente titolo animato sia nel mirino dell'azienda come base per un nuovo live-action. Si tratta de La Principessa e il Ranocchio, e i fan stanno già chiedendo a gran voce che sia Lupita Nyong'o a interpretare Tiana nel film, dovesse rivelarsi veritiera la sua produzione.

8. La Spada nella Roccia

La spada nella roccia: una scena del film

Un live-action che forse resterà leggenda o forse potrà divenire realtà (ma quando non si sa), è quello de La Spada nella Roccia. Nel 2018, infatti, The Hollywood Reporter rendeva noto che Juan Carlos Fresnadillo (28 settimane dopo) era in trattative per dirigere il film tratto dal classico animato del 1963, e che la sceneggiatura sarebbe stata firmata da Bryan Cogman (Game of Thrones). Del progetto non se ne è poi più parlato, e ad oggi non sappiamo se è ancora in sviluppo o meno. Di certo, il ciclo arturiano è stato riproposto diverse volte sullo schermo, anche negli ultimi anni (basterebbe prendere Il ragazzo che diventerà Re, pellicola del 2019 prodotta da 20th Century Fox/20th Century Studios), ma sarebbe indubbiamente interessante rivedere Semola sugli schermi in carne e ossa in una nuova versione de La Spada nella Roccia.

9. Robin Hood

La locandina di Robin Hood

Un altra storia che abbiamo già visto raccontata un po' in tutte le salse è quella di Robin Hood, che vanta però un illustre rappresentante animato nel film del 1973 prodotto proprio da Disney. Non ha sorpreso praticamente nessuno, dunque, la notizia - segnalata nel 2020 sempre da THR - che la compagnia fosse intenzionata a realizzarne un remake con la regia di Carlos López Estrada (Blindspotting) e una sceneggiatura firmata da Kari Granlund (già autrice dello script del live-action di Lilli e il Vagabondo per Disney+). Questo sarebbe stato pensato per la piattaforma streaming della Casa di Topolino, e dovrebbe essere un musical con personaggi antropomorfi che mescola formato live-action e CGI. Dovrebbe perché, anche qui, non sono poi state diffuse ulteriori informazioni al riguardo, e non abbiamo idea dello status del progetto al momento.

10. Bambi

Una scena del film Bambi

Se credevate che i traumi di Bambi appartenessero ormai al passato, chiaramente non avevate fatto i conti con la possibilità di un remake. Eppure questa si è in parte concretizzata nel 2020, quando si è iniziato a parlare del progetto, e appena qualche mese fa, quando è stato annunciato che la regista nonché sceneggiatrice Premio Oscar per Women Talking Sarah Polley avrebbe diretto il film scritto da Geneva Robertson-Dworet, Lindsey Beer Micah Fizerman-Blue e Noah Harpster. Con musiche ad opera di Kacey Musgraves, la pellicola aumenterebbe lo spazio dedicato all'aspetto musical, e dovrebbe utilizzare la medesima tecnica di "fotorealismo" adoperata per Il Re Leone.

11. Gli spin-off di Aladdin

Aladdin: Mena Massoud mentre prende la lampada del Genio

Il successo del live-action di Aladdin diretto da Guy Ritchie aveva portato Disney a voler ampliare ulteriormente l'universo della pellicola tramite sequel e spin-off di vario genere: uno doveva essere un film sul Principe Anders di Billy Magnussen per Disney+, un altro sarebbe stato a tutti gli effetti un sequel cinematografico della pellicola del 2019, con John Gatins e Andrea Berloff già al lavoro sullo script. Da tempo, tuttavia, non abbiamo più notizie sul loro sviluppo, né sappiamo se i progetti sono ancora nei piani della compagnia.

12. Gli spin-off de La Bella e la Bestia

La Bella e la Bestia: Josh Gad e Luke Evans in una foto del film

Stesso discorso per i potenziali spin-off de La Bella e la Bestia, live-action del 2017 con protagonista Emma Watson. Dopo l'annuncio di una serie Disney+ su Gaston e LeFou con Luke Evans e Josh Gad di ritorno nei rispettivi ruoli, e la sua successiva cancellazione, non abbiamo più avuto novità in merito, e non abbiamo idea di cosa riserverà il futuro.

13. Il sequel de Il Libro della Giungla

Il libro della giungla: una scena del film Disney

Jon Favreau non è solo l'uomo dietro Il Re Leone, ma ha riportato sul grande schermo un altro classico Disney: Il libro della giungla. Nel 2016, dopo l'uscita della pellicola, fu annunciato subito un sequel che avrebbe visto il ritorno di Favreau alla regia e di Justin Marks alla sceneggiatura. Ad oggi, tuttavia, non abbiamo update sul progetto.

14. Il Gobbo di Notre Dame

Il gobbo di Notre Dame, una scena del film d'animazione

Un titolo che sappiamo invece essere stato sicuramente accantonato, almeno per il momento, è il live-action de Il Gobbo di Notre Dame. Nel 2019 Deadline aveva comunicato lo sviluppo di un remake del film del 1996 (ispirato, inoltre, al romanzo di Victor Hugo) scritto da David Henry Hwang (drammaturgo e librettista, premiato anche ai Tony Award), prodotto da Josh Gad, e con le musiche di Alan Menken e Stephen Schwartz. Nonostante il grande entusiasmo che circondava il progetto, questo sarebbe stato bloccato dal CEO di Disney in persona, Bob Iger, che gira voce non sia un grande fan, e non la consideri una priorità per gli Studios.