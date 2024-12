Rapunzel - L'intreccio della torre avrà una versione live-action diretta da Michael Gracey?

Rapunzel - L'intreccio della torre, film animato della Disney arrivato nelle sale nel 2010, potrebbe avere un adattamento live-action, come accaduto ad altri classici come Cenerentola e Biancaneve, e alla regia potrebbe essere impegnato Michael Gracey.

Il filmmaker ha recentemente diretto Better Man, il progetto biografico sulla vita e sulla carriera del cantante Robbie Williams.

Il nuovo live-action della Disneyt

Il film Rapunzel - L'intreccio della torre sembra uno dei titoli su cui la Disney vuole concentrarsi per proseguire la produzione degli adattamenti live-action dei propri classici di animazione.

La bozza più recente della sceneggiatura è stata firmata da Jennifer Kaytin Robinson, già nel team di autori di Thor: Love and Thunder e attualmente al lavoro sul nuovo tassello della saga horror iniziata con So cosa hai fatto. La scelta di Michael Gracey come regista potrebbe contribuire a velocizzare lo sviluppo del nuovo progetto.

Il lungometraggio originale era stato diretto da Nathan Greno e Byron Howard. Mandy Moore aveva dato la sua voce alla principessa Rapunzel, che riesce a scappare dalla torre in cui era stata rinchiusa, mentre Zachary Levi era l'affascinante ladro che libera la giovane e intraprende con lei un'avventura che cambierà la vita di entrambi.

Un'immagine del film animato

Rapunzel - L'intreccio della Torre ha incassato in tutto il mondo oltre 590 milioni di dollari in tutto il mondo e aveva ottenuto una nomination agli Oscar per la canzone originale I See the Light, composta da Alan Menken e Glenn Slater.

Rapunzel: la parola a Nathan Greno e Byron Howard, i registi del film

In precedenza si era parlato del possibile coinvolgimento di Timothée Chalamet nella parte di Flynn, tuttavia l'indiscrezione non era mai stata confermata dalla Disney.

I progetti di Michael Gracey

Gracey, dopo il successo di The Greatest Showman con star Hugh Jackman, ha diretto, co-scritto e prodotto Better Man, progetto che adatta per il grande schermo in modo molto originale la storia di Robbie Williams.

Tra i suoi prossimi progetti dovrebbe esserci l'adattamento cinematografico del libro per bambini Nevermoor, e la produzione e la regia di un musical sulla vita di Luciano Pavarotti.