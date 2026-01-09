Rapunzel, le speranze dei fan per il ruolo di Madre Gothel nel film live-action diventeranno realtà?

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i nomi dei protagonisti della versione live-action del film animato Rapunzel - L'intreccio della torre e oggi sono emerse alcune indiscrezioni riguardanti la possibile interprete di Madre Gothel.

Il personaggio sembra sia stato offerto a Kathryn Hahn che, in passato, ha collaborato più volte con la Disney.

Chi è Madre Gothel nel film animato

Nel lungometraggio distribuito nelle sale americane nel 2010, Madre Gothel imprigiona la giovane Rapunzel e usa i poteri dei suoi capelli per mantenersi giovane, oltre a manipolarla e convincerla che sia pericoloso uscire all'esterno della torre in cui vive.

WandaVision: un'immagine di Kathryn Hahn

A ottobre il ruolo nella versione live-action di Rapunzel - L'intreccio della torre sembrava fosse stato offerto a Scarlett Johansson, ma il coinvolgimento della star è stato successivamente smentito a causa dei suoi impegni con il reboot dell'horror L'esorcista e The Batman 2.

Kathryn Hahn è stata a lungo il nome più citato sui social dai fan del film animato come interprete perfetta di Madre Gothel e sembra che la star di Agatha All Along, di cui potrebbe forse essere realizzata la stagione 2, e WandaVision, le due serie Marvel prodotte per Disney+, sia ora anche la prima scelta dei produttori.

Chi è coinvolto nel film live-action di Rapunzel

Disney, nella giornata di ieri, ha annunciato che la parte della principessa e del ribelle Flynn Rider sono stati affidati a Teagan Croft e Milo Manheim. La giovane e il ladro si ritroveranno al centro di alcune avventure e si innamoreranno, dovendo però fare i conti con gli inganni e i piani della malvagia Gothel.

La sceneggiatura è firmata da Jennifer Kaytin Robinson, mentre alla regia sarà impegnato Michael Gracey (The Greatest Showman).

Il film originale aveva incassato 592 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo inoltre una nomination agli Oscar grazie al brano originale I See the Light.