Kathryn Hahn conferma che interpreterà Madre Gothel nel film live-action di Rapunzel

Lo sviluppo del progetto live-action tratto dal film animato Rapunzel - L'intreccio della torre è ripreso tra le fila della Disney e Kathryn Hahn ha confermato il suo coinvolgimento.

La star collaborerà quindi nuovamente con lo studio dopo aver interpretato Agatha nella serie WandaVision e nello spinoff dedicato al suo personaggio nel MCU.

La conferma dell'attrice condivisa sui social

Il ruolo affidato a Kathryn Hahn nella nuova versione di Rapunzel - L'intreccio della torre è quello della malvagia Madre Gothel. La donna tiene la principessa Rapunzel (Teagan Croft) in una torre, distante dal resto del mondo per sfruttare i poteri magici dei suoi capelli.

Su Instagram l'attrice ha ora condiviso un video in cui indossa una t-shirt con stampata un'immagine di Gothel, nella versione originale in cui aveva la voce di Donna Murphy. L'username della star è diventato inoltre @motherhahn, chiaro riferimento alla villain.

Disney ha poi ufficializzato il casting sui social:

Nel cast del film ci sarà anche Milo Manheim (i film di Zombies) nella parte dell'affascinante ladro Flynn Rider. Il giovane si imbatte in Rapunzel e vivrà con lei un'avventura che cambierà la vita di entrambi.

Nella versione animata erano stati Mandy Moore e Zachary Levi a dare voce a Rapunzel e Flynn, interpretando anche i brani musicali composti da Alan Menken e scritti da Glenn Slater.

Chi realizzerà l'adattamento di Rapunzel

Alla regia del progetto live-action ci sarà Michael Gracey, che ha già portato al successo The Greatest Showman (di cui potete leggere la nostra recensione). La sceneggiatura, invece, è firmata da Jennifer Kaytin Robinson (I Know What You Did Last Summer).

Disney spera di poter replicare il successo ottenuto ai box office di Rapunzel, in grado di incassare 590 milioni di dollari in tutto il mondo. Il film ha inoltre ottenuto una nomination agli Oscar grazie al brano originale I See The Light.

I fan avevano già indicato Hahn come la perfetta interprete della villain e saranno quindi felici che l'attrice sarà coinvolta nella produzione del progetto live-action.