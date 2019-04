Rambo 5: Sylvester Stallone anticipa il finale del film su Instagram!

La passione di Sylvester Stallone per i social ha portato il divo a svelare il gran finale di Rambo 5 su Instagram. Sylvester Stallone ha fatto ritorno sui social per postare nuove foto del film aggiornando il pubblico sulla post-produzione che, secondo il divo, procede a gonfie vele e ha anche anticipato un importante dettaglio sul finale.

Solo pochi giorni fa il capo di Lionsgate Joe Drake, ospite del CinemaCon, aveva anticipato che Rambo 5: Last Blood sarà qualcosa di "inaspettato". Cosa può accadere di inaspettato in un franchise consolidato come Rambo se non la morte del suo eroe?

Teoria, questa, che sarebbe stata indirettamente avvalorata dallo stesso Sylvester Stallone che ha condiviso il suo entusiasmo in un video parlando di un finale inaspettato occupato da una spettacolare battaglia.

"Voglio parlare di qualcosa che credo sia incredibile. Di solito quando siamo in fase di montaggio di un film, può essere doloroso. Ciò che pensavi fosse grandioso non è poi così grandioso. E' come quando vai dal dentista e lui ti toglie un dente senza anestesia. Capito di cosa parlo? Ma Rambo 5 sta venendo benissimo, è fantastico. Oggi lo proietteremo per lo studio, non vedo l'ora di sentire cosa ne pensano. Credo che questo film stupirà un sacco di persone. E' un'ottima storia, e il finale è così inaspettato. Perciò voglio dirvi, preparatevi per il 20 settembre, Rambo sta venendo a prendervi".

Sylvester Stallone: un divo tutto muscoli... e tanto cervello!

Parlando del finale, Stallone ha condiviso una nuova foto di Rambo accompagnata dalla scritta "Una brutale tempesta sta per esplodere... questo è l'inizio della battaglia finale... 20 settembre". La battaglia finale vedrà Rambo ancora una volta vincitore o stavolta dovremo dire addio per sempre al guerriero riluttante?

