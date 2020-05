Rambo Last Blood su Amazon Prime Video USAcon 12 minuti di scene aggiunte

Rambo Last Blood è disponibile in streaming su Amazon Prime con 12 minuti extra aggiunti al controverso action movie con Sylvester Stallone.

Gli utenti di Amazon Prime Video USA hanno avuto una gradita sorpresa: la versione di Rambo Last Blood disponibile sulla piattaforma streaming contiene 12 minuti di scene extra inedite.

Rambo 5: Sylvester Stallone in una foto del film

Diretto da Adrian Grünberg e scritto con lo stesso Sylvester Stallone, il quinto capitolo della saga di Rambo ha sollevato polemiche per la quantità di violenza contenuta nel film. In questo capitolo, il veterano del Vietman interpretato da Stallone si reca in Messico per salvare una giovane rapita dai narcotrafficanti. Ad affiancare il divo, Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta, Adriana Barraza e Yvette Monreal.

A fronte di un budget di 50 milioni, Rambo Last Blood ha raddoppiato gli incassi, ma la critica ha massacrato il film e l'autore del romanzo originale si è dissociato dal progetto chiedendo che il suo nome non fosse associato al film. Il futuro del franchise è incerto. Sylvester Stallone ha espresso il desiderio di continuare, magari con un prequel, ma molti hanno inteso Rambo Last Blood come una possibile fine per la saga.

Nel frattempo il film è disponibile per lo streaming negli USA con 12 minuti in più. La differenza, secondo Bloody Disgusting, starebbe in una scena d'apertura alternativa incentrata su Rambo che cerca di salvare tre camminatori durante un improvviso alluvione. Questa versione extended cut di 101 minuti non è stata mostrata nei cinema inglesi, americani e di altri paesi e non è inclusa neppure nella versione home video. Dan Gordon, che ha collaborato alla storia, ha rivelato che la scena motiva la depressione e il senso di colpa di Rambo per non essere riuscito a salvare uno degli hikers.