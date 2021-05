Sylvester Stallone, una maschera di sangue nel video dal set di Rambo: Last Blood

Sylvester Stallone è l'uomo dietro ai franchise di Rocky e Rambo. Attraverso il suo profilo Instagram, l'attore ha condiviso una foto ricordo raccapricciante direttamente dal set di Rambo: Last Blood, quinto capitolo della saga sul personaggio sopravvissuto al Vietnam.

Sylvester Stallone ha condiviso un video e una foto che lo mostrano sanguinante sul set di Rambo Last Blood e ha raccontato: "Sì, si tratta di una condivisione alquanto bizzarra. Vorrei fare i complimenti a Fiona Cush che, sul set di Rambo: Last Blood, mi ha ridotto in questo modo! Grazie mille per il suo trucco e per i suoi effetti speciali".

Durante il video, invece, il protagonista di Rocky ha dichiarato: "Ehi ragazzi, vi faccio ammirare la mia bravura nell'arte del combattimento. Nessuno mi ha mai sconfitto con i guantoni. Quindi, se volete istruzioni di boxe dall'atleta più rapido e migliore che esista, chiamate i miei manager".

Lo scorso novembre, Sylvester Stallone si è detto interessato a un possibile ritorno in scena di John Rambo. A proposito del personaggio, l'interprete ha dichiarato: "John Rambo è la persona migliore che possiate incontrare. Era il ragazzino più popolare a scuola e un super atleta. Era una sorta di Jim Thorpe. A cambiarlo è stato la guerra...Prima di quella, era un ragazzo davvero perfetto!". L'attore ha anche confermato l'assenza del suo Rocky Balboa dal terzo episodio del franchise di Creed. Prossimamente, Stallone reciterà in The Suicide Squad, ultimo progetto diretto da James Gunn e distribuito a partire dal prossimo 6 agosto.