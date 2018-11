Ralph spacca Internet e il box office USA nel Giorno del Ringraziamento

Francesco Bellu

Ralph Spacca Internet si è letteralmente mangiato il box office USA del Giorno del Ringraziamento. Tacchino incluso ovviamente. Incoraggiato da recensioni decisamente brillanti, il sequel della Disney è stato infatti in cima alle scelte delle famiglie americane in questa giornata di festa, tanto da portarsi a casa ben 18,5 milioni di dollari in una botta sola. E i numeri andranno sicuramente a salire nelle prossime settimane anche per via dell'aumento degli schermi in cui verrà programmato. Le previsioni parlano di cifre tra i 90 e 100 milioni entro i prossimi cinque giorni. Se ciò accadesse davvero, potrebbe superare il record di Frozen, che incassò nelle feste legate al giorno del Ringraziamento ben 93,6 milioni di dollari.

Dietro lo tallona un altro sequel: Creed II con 11,6 milioni. Il ritorno sul ring di Adonis Creed e del suo mentore Rocky Balboa ha galvanizzato il pubblico, d'altronde stavolta si ha a che fare con una nemesi potentissima: Ivan Drago e suo figlio. La strada per la vittoria è bella che libera perciò, con una previsione di 62 milioni d'incasso nei prossimi cinque giorni e oltre 3 mila sale pronte ad accoglierlo. Terzo Robin Hood - L'origine della leggenda con 3,2 milioni al netto di previsioni tutt'altro che esaltanti che si aggirano sui 17 milioni. Stavolta l'eroe di Sherwood pare abbia poche frecce nel suo arco, anche per via di un'accoglienza tutt'altro che memorabile da parte della stampa di settore. Considerando poi il budget speso, che si aggira intorno ai 100 milioni, il flop è praticamente dietro l'angolo.

Decisamente al di sotto delle aspettative anche Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald. La nuova avventura nel mondo di J.K. Rowling mostra il fiato corto al netto di critiche tra il tiepido e il glaciale. I 6,9 milioni di dollari su un totale di 81 danno l'impressione che il franchise stia perdendo la sua presa sul pubblico nonostante la presenza di new entry come Johnny Depp e Jude Law. Meglio va a Il Grinch, ennesima riproposizione della creatura magica che odia il Natale, con 4,2 milioni, ma destinato a portarsi nel sacco 178 milioni complessivi.

Chiude questa classifica dedicata alle uscite del Giorno del Ringraziamento Green Book, con appena 908 mila dollari. Un debutto molto fiacco al netto delle polemiche su Viggo Mortensen accusato di aver usato la parola 'negro'. Tutto poi è rientrato e questo non dovrebbe influire sulla sua corsa agli Oscar, anche perché il film nonostante i magri guadagni è piaciuto molto alla stampa Usa e si è portato il premio del pubblico dal festival di Toronto che è uno dei lasciapassare più noti per la strada verso la statuetta dorata.