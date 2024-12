I 10 migliori sequel Disney, da Oceania 2 a Bianca e Bernie nella terra dei canguri

Da oltre un secolo, Disney continua a farci sognare con i suoi film d'animazione iconici e amati in tutto il mondo. Classici rivoluzionari come Biancaneve e Alice nel Paese delle Meraviglie hanno introdotto innovazioni capaci di scrivere la storia del cinema, un percorso che è continuato fino ai giorni nostri. Dallo splendente Rinascimento Disney, con capolavori indimenticabili come Il re leone e La bella e la bestia, al recente Risorgimento segnato da successi come Frozen ed Encanto, i classici Disney continuano a ispirare il pubblico con avventure ricche di emozioni e magia.

Oceania 2: una scena del sequel

Molti film d'animazione Disney hanno avuto un sequel, e alcuni sono riusciti a eguagliare, se non addirittura superare, l'originale, sfidando il pregiudizio che vede i seguiti come sinonimo di calo qualitativo. In particolare, i sequel cinematografici si distinguono per aver ampliato e arricchito l'universo narrativo di personaggi amatissimi. Da Bianca e Bernie nella terra dei canguri a Il re leone 3, passando per Ralph spacca Internet fino a Oceania 2 (attualmente nelle sale). Ecco, i 10 migliori sequel "classici" dagli Studios di Topolino.

10. Bambi 2 - Bambi e il grande principe della foresta (2006)

Bambi 2 - Bambi e il grande Principe della foresta: una scena del film

Rilasciato 64 anni dopo il quinto classico Disney, Bambi 2 detiene il record per il più lungo intervallo tra un film e il suo seguito. Pur essendo un midquel, esplora una parte della storia originale che mancava: il rapporto di Bambi con suo padre, il grande principe della foresta che deve prendersi cura del piccolo, ora senza madre.

9. Lilo & Stitch 2 - Che disastro Stitch! (2005)

Lilo & Stitch 2 - Che disastri Stitch!: un'immagine del sequel

Stitch si gode la vita alle Hawaii, ma improvvisi glitch gli fanno perdere il controllo, mettendo in pericolo lui e chi lo circonda. Mentre il dottor Jumba Jookiba lavora a una soluzione e Lilo si allena per la gara di hula, il legame tra loro viene messo alla prova. Rilasciato 3 anni dopo il film originale, il sequel di Lilo & Stitch è stato distribuito direttamente per l'home video. Il film è piuttosto breve, ma ha una grande animazione e una colonna sonora memorabile.

8. Ritorno all'Isola che non c'è (2002)

Ritorno all'Isola che non c'è: una scena del film Disney

La figlia di Wendy, Jane, è in pericolo dopo essere stata rapita per errore da Capitan Uncino. Rilasciato 49 anni dopo il film originale, il sequel di Peter Pan ci fa volare ancora sull'Isola che non c'è per una nuova avventura ricca di fantasia, grazie al balzo significativo delle tecniche di animazione.

7. Aladdin e il re dei ladri (1996)

Aladdin e il Re dei ladri: una sequenza del film

Aladdin è uno dei più popolari classici Disney. Per questo motivo sono stati realizzati due sequel che formano una trilogia. Rilasciato 4 anni dopo il film del 1992, Aladdin e il re dei ladri è un direct-to-video ambientato dopo la serie animata. Se Il Ritorno di Jafar aveva una trama debole, questo sequel approfondisce il passato del protagonista. Durante i preparativi per il matrimonio con Jasmine, i 40 Ladroni irrompono nel palazzo per rubare l'Oracolo. Si scopre che il loro leader, Cassim, è il padre di Aladdin, offrendo ai fan una maggiore comprensione di come il nostro eroe sia diventato il "girovago" del film originale.

6. Oceania 2 (2024)

Oceania 2: un'immagine del sequel

Vaiana (Moana nell'originale) e il compagno di avventure Maui si uniscono a un gruppo di navigatori per esplorare acque pericolose e dimenticate. Guidata dal richiamo dei suoi antenati, l'impavida principessa polinesiana affronta una nuova e sorprendente sfida nell'Oceano Pacifico, tra testine di cocco e blobfish. Rilasciato 8 anni dopo il film originale, pubblicizzato come uno dei primi tentativi animati "autentici" della Disney, il sequel è un tripudio visivo ma le nuove canzoni non ripetono la magia di Lin-Manuel Miranda.

5. Il re leone 3 - Hakuna Matata (2004)

Il Re Leone 3 - Hakuna Matata, un frame del sequel

Rilasciato 10 anni dopo il classico del Rinascimento disneyano, Il re leone 3 è uno dei più grandi sequel direct-to-video degli Studios. Attraverso un'animazione straordinaria, esplora la dinamica unica tra Timon e Pumbaa, ma il suo punto di forza è la perfetta integrazione con il film originale di cui ne è il midquel.

4. Bianca e Bernie nella terra dei canguri (1990)

Bianca e Bernie nella terra dei canguri: una foto del film

Rilasciato 13 anni dopo il 29º Classico Disney, il sequel è incentrato sui due topolini titolari che giungono in Australia per salvare un ragazzino di nome Cody da un sanguinario bracconiere alla ricerca di un'aquila in via d'estinzione. Con un'animazione migliore rispetto al suo predecessore e una storia coinvolgente, questo seguito si distingue come uno dei pochi film che migliora l'originale.

3. Frozen II - Il segreto di Arendelle (2019)

Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven affrontano una pericolosa avventura nella foresta incantata per svelare un antico mistero e salvare Arendelle. Rilasciato 6 anni dopo l'originale, è il sequel del capolavoro del Risorgimento Disney.

Frozen 2 approfondisce le tradizioni e il passato delle due sorelle più amate dell'animazione. Per molti fan, ha una colonna sonora migliore del precedente. Molte canzoni hanno testi più potenti, come Show Yourself, che offre uno sguardo sincero sulle lotte interiori della regina dei ghiacci.

2. Fantasia 2000 (1999)

Fantasia 2000: un'immagine promozionale del film

Rilasciato 59 anni dopo l'innovativo classico, Fantasia 2000 propone otto nuove sequenze ispirate a capolavori musicali di Beethoven, Stravinsky e Saint-Saëns. I capitoli degni di nota, come quello con una balena o il segmento di New York, contribuiscono a rendere questo sequel un'esperienza deliziosa e sofisticata che ricorda l'originale iconico.

1. Ralph spacca Internet (2018)

Ralph Spacca Internet: una foto del film animato

Rilasciato 6 anni dopo il film originale, il sequel dell'amato Ralph spacca tutto trascina gli spettatori in un viaggio ancora più grande del precedente, espandendosi dalla sala giochi Arcade all'universo del web. Quando il videogame di Vanellope si rompe, lei e Ralph si avventurano nel regno del Wi-Fi alla ricerca di un volante per Sugar Rush, incontrando una serie di esilaranti riferimenti a Star Wars, Marvel e a capisaldi del mondo online. Grazie a un mix di comedy, easter eggs e autocitazioni disneyane, Ralph spacca Internet si rivela un degno successore e un classico pazzesco.