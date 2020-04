Rakuten TV: Star Wars 9 e Jumanji: The Next Level in streaming ad aprile

Ad aprile 2020 su Rakuten TV grandi emozioni con le migliori novità, da Star Wars 9 a Jumanji: The Next Level, fino a Pinocchio e Hammamet!

L'aprile di Rakuten TV si apre con il botto: arrivano Star Wars - Episodio IX, Jumanji: The Next Level, Pinocchio, Hammamet, La dea fortuna e tantissimo altro ancora.

In questo momento più che mai Rakuten TV è il posto giusto per godere del miglior cinema comodamente seduti sul divano di casa propria in linea con il monito che sta attraversando tutta Italia: #IORESTOACASA. Dalle promozioni speciali attivate con i maggiori Studios come la Warner Bros Entertainment Italia che propone dal 16 marzo al 13 aprile una selezione dei suoi film più importanti per tutta la famiglia, a quella dedicata ad una delle saghe cult del cinema: Star Wars. In occasione dell'arrivo sulla piattaforma dell'ultimo capitolo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, scritto e diretto da J. J. Abrams, prodotto da Lucasfilm e targato Disney, tutti gli appassionati potranno rivedere l'intera saga ad un prezzo speciale.

Pinocchio: Federico Ielapi durante una scena del film

Il grande divertimento ad Aprile è su Rakuten TV con un carico di novità per ogni gusto. In arrivo sulla piattaforma, film di tutti i generi nella migliore qualità audio-video in 4K HDR. Si comincia con l'ultimo Pinocchio fimato dal pluripremiato regista italiano Matteo Garrone che ha sfiorato i 15 milioni di Euro al Box Office. Jumanji - The Next Level, secondo sequel del film del 1995 Jumanji (basato sul racconto di Chris Van Allsburg), dopo Jumanji - Benvenuti nella giungla (2017), altro grande successo al botteghino con oltre 12 milioni di euro. Si continua con Piccole Donne, ottavo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Louisa May Alcott, vincitore di un Premio Oscar per i Migliori Costumi.

Jumanji: chi vincerebbe in una gara di ballo tra The Rock, Kevin Hart e Nick Jonas?

La dea fortuna: il cast sotto la pioggia in una scena corale

Per i più piccini, ecco Spie sotto copertura, avventura di animazione ispirata alla saga di 007. Ultimo dei titoli in 4K HDR, Last Christmas scritto e diretto da Paul Feig sulla sceneggiatura del Premio Oscar Emma Thompson, sulle note della hit omonima di George Michael. Infine, una selezione degli utlimi recenti successi italiani come Hammamet di Gianni Amelio, La Dea Fortuna, ultimo lavoro di Ferzan Özpetek e 18 regali, ispirato alla vera storia di Elisa Girotto che dopo aver scoperto di avere un cancro mentre era incinta della figlia, decide di lasciarle 18 regali, uno per ogni anno fino alla maggiore età.