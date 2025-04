Earth Day: tutte le novità di maggio 2025 su Rakuten TV per la Giornata della Terra

In concomitanza con l'Earth Day, martedì 22 aprile, Rakuten TV invita a una riflessione sul nostro rapporto con l'ambiente attraverso il linguaggio del cinema. Il mese di maggio diventa allora l'occasione per esplorare storie che interrogano il presente e suggeriscono nuove visioni del futuro: un viaggio tra sensibilità ecologica, ricerca di identità e trasformazioni sociali. Scopriamo la selezione pensata per la Giornata della Terra.

Earth Day su Rakuten TV: cinema e consapevolezza ambientale

Flow - Un mondo da salvare

Per celebrare l'Earth Day, Rakuten TV presenta una raccolta di film e documentari che esplorano il rapporto tra gli esseri umani e l'ambiente. Tra le proposte più intense ci sono sicuramente gli acclamati Il Robot Selvaggio e Flow, che raccontano la natura con occhi nuovi. Mentre classici e cult come Wall-E, Oceania, Oceania 2, Avatar, Avatar: La via dell'acqua e Interstellar sollevano interrogativi urgenti sull'impatto dell'uomo sul pianeta.

La selezione spazia dall'animazione alla fantascienza, fino al documentario. In quest'ultimo genere spicca I Am Greta, che restituisce il ritratto sincero di un'attivista coraggiosa. Ma anche Il sale della terra, che racconta il mondo attraverso l'obiettivo di Sebastião Salgado e Una scomoda verità 2 invita alla riflessione con immagini potenti e proposte concrete.

Non mancano i disaster movie come 2012 e The Day After Tomorrow, che trasformano la catastrofe climatica in monito narrativo di grande impatto visivo.

Le nuove storie in arrivo a maggio 2025

Babygirl

Il cinema si fa specchio del presente anche attraverso i nuovi titoli disponibili su Rakuten TV nel mese di maggio. Bridget Jones: Un amore di ragazzo segna il ritorno di un'eroina generazionale, con un pizzico di leggerezza e introspezione.

In Babygirl, invece, Nicole Kidman affronta le dinamiche del potere e del desiderio in un thriller psicologico diretto da Halina Reijn. Spazio anche alla commedia italiana con 10 giorni con i suoi e al noir metropolitano di The Alto Knights con Robert De Niro.

Il catalogo AVOD spazia tra emozioni forti e sguardi autoriali

Per chi cerca un intrattenimento più contemplativo per la Giornata della Terra, i canali Weather Spy e Naturescape offrono una pausa visiva fatta di paesaggi mozzafiato, suoni e ritmi naturali. Un invito a rallentare e osservare.

Il catalogo gratuito invece si arricchisce di titoli che spaziano dal dramma intimista al thriller ad alta tensione. Tra questi, Widows di Steve McQueen, Unfaithful con Diane Lane, Ad Astra con Brad Pitt e la commedia romantica Sotto il cielo delle Hawaii, con Bradley Cooper ed Emma Stone.

Il racconto si fa serrato con Runner, Runner, Radio Killer, Elektra e i due classici d'azione con Steven Seagal: Trappola in alto mare e Trappola sulle montagne rocciose. Non manca nemmeno il duello psicologico mozzafiato de Il negoziatore con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, e l'intrigo legale di Il cliente.

Earth Day e le promozioni di maggio di Rakuten TV

Rakuten TV propone per maggio alcune promozioni dedicate: film a partire da 3.99€, una selezione speciale con i migliori titoli della saga di Mission: Impossible e Top Gun, e l'accesso a un'ampia library di film d'animazione, horror e blockbuster dei principali studios internazionali.