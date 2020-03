Rakuten TV: Frozen 2 e Cena con Delitto in streaming a marzo 2020

A marzo 2020 su Rakuten TV grandi emozioni con le migliori novità, da Cena con Delitto - Knives Out, al sequel di Frozen, passando per Zombieland 2 e molti altri.

Il marzo di Rakuten TV si apre con il botto: arrivano Frozen 2, Cena con delitto - Knives Out, L'immortale, Zombieland 2 e tantissimo altro ancora. Per accontentare i palati più esigenti arriva in esclusiva il sequel 10 anni dopo Benvenuti a Zombieland, che conferma con umorismo e fantasia la qualità della versione farsa del genere. Con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ed Emma Stone, il film è in promozione sulla piattaforma ad un prezzo speciale da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo.

Sulla scia delle offerte speciali, da non perdere a marzo Cena con delitto - Knives Out in 4K HDR ad un prezzo promozionale nella prima settimana di lancio dal 19 al 26 marzo. Descritto come un moderno giallo deduttivo è un film corale che vede protagonisti attori del calibro di Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon e Christopher Plummer. Il film ha incassato oltre 5 miloni al Box Office e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti tra cui 1 candidatura agli Academy Awards, 3 candidature ai Golden Globes, 1 candidatura ai BAFTA e vinto numerosi premi.

Frozen II - Il segreto di Arendelle: un'immagine del film

Tra i titoli del mese da segnalare Frozen II - Il segreto di Arendelle, sequel del film del 2013 Frozen - Il regno di ghiaccio e 58º classico Disney nonchè film d'animazione ad aver incassato di più nella storia del cinema, Le Mans '66 - La grande sfida diretto da James Mangold e vincitore di due Premi Oscar®, presentato in 4K HDR. Il film segue le vicende degli ingegneri e dei membri della scuderia statunitense Ford, guidata dal progettista Carroll Shelby e dal suo pilota britannico Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II e Lee Iacocca col compito di costruire una vettura, la Ford GT40, in grado di vincere la 24 Ore di Le Mans del 1966 contro l'avversaria Ferrari. La pellicola è interpretata dai Premi Oscar® Matt Damon e Christian Bale.

Cena con delitto - Knives Out, analisi del finale: la riscrittura del giallo e la condanna della società USA

E ancora l'ultima opera firmata dal genio di Woody Allen che lo ha scritto e diretto: Un giorno di pioggia a New York. Il film è una commedia romantica interpretata da Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna e Liev Schreiber. L'offerta continua con L'Immortale, film del 2019 diretto da Marco D'Amore. La pellicola, spin-off della serie televisiva Gomorra, racconta le vicende di Ciro Di Marzio, interpretato nel film e nella serie da Marco D'Amore, durante la sua ascesa nel mondo del crimine, e dopo essere sopravvissuto in seguito alla vicenda che costrinse Gennaro "Genny" Savastano a sparargli e gettarlo in mare.

Terminator: Dark Fate, un primo piano di Arnold Schwarzenegger

Terminator: Destino Oscuro in 4K HDR, diretto da Tim Miller nel 2019 è la sesta pellicola della saga di Terminator e sequel di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, ignorando i capitoli successivi. Il film vede il ritorno come protagonisti di Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger, affiancati da Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta. Con L'ufficiale e la spia Roman Polański torna a far parlare di sè. Il film vincitore del Gran premio della giuria alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, vede come protagonista il Premio Oscar® Jean Dujardin nei panni del Colonnello Georges Picquard incaricato di indagare sul caso Dreyfus che sconvolse l'opinione pubblica francese alla fine del XIX secolo. Ad interpretare Alfred Dreyfus un altro grande del cinema francese Louis Garrel pressochè irriconoscibile. Spicca la presenza femminile di un'icona della femminilità come Emmanuelle Seigner.

Restando in tema di pellicole storiche, da non perdere Midway in 4K HDR, diretto da Roland Emmerich. Il film mette in scena la storia della battaglia di Midway, raccontata dai leader e dai marinai che la combatterono. Il cast è composto da Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Dennis Quaid e Woody Harrelson. Per chi non rinuncia a ridere con ironia, ecco il grande ritorno di Cetto in Cetto c'è, senzadubbiamente diretto da Giulio Manfredonia nel 2019. Si tratta del capitolo conclusivo della cosiddetta Trilogia du Pilu, preceduto da Qualunquemente del 2011 e Tutto tutto niente niente del 2012, che vede come protagonista assoluto Antonio Albanese nei panni del corrotto politicante Cetto La Qualunque.