Sanremo 2027, Stefano De Martino vuole Belen sul palco dell'Ariston? L'indiscrezione

Stefano De Martino starebbe valutando di coinvolgere la sua ex moglie nel Festival 2027. Per ora si tratta soltanto di un'indiscrezione, ma l'ipotesi ha già acceso la curiosità dei fan.

Mancano ancora diversi mesi a Sanremo 2027, ma iniziano già a emergere le prime indiscrezioni sul Festival che vedrà Stefano De Martino nelle vesti di conduttore e direttore artistico. Tra le voci più chiacchierate c'è quella rilanciata dal settimanale Gente, secondo cui il presentatore starebbe valutando di coinvolgere anche Belén Rodríguez sul palco dell'Ariston. Una suggestione che, se confermata, riporterebbe insieme in televisione una delle coppie più celebri dello spettacolo italiano.

Sul settimanale del gruppo Hearst Magazines Italia si legge "La notizia è più che succulenta: Stefano De Martino e il suo gruppo di lavoro vogliono coinvolgere Belén Rodríguez sul palco di Sanremo. L'idea è ottima perché Stefano vorrebbe proporre la sua sfera affettiva sul palco, come ha fatto per Stasera tutto è possibile (STEP), dove ha voluto accanto a sé amici come Max Giusti e Francesco Paolantoni, con risultati stratosferici".

"'Giocare con gli amici è la cosa più bella che c'è' - continua il magazine - Sanremo forse non è un gioco, ma per noi che lo vediamo da casa è intrattenimento puro, e Stefano sa come intrattenerci. Pensare di vedere sul palco, anche solo per un attimo, lui e Belen insieme già ci fa piacere".

Carlo Conti e Stefano de Martino

Al momento si tratta esclusivamente di un'indiscrezione e non esistono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati o della Rai. Tuttavia, l'ipotesi ha già acceso la curiosità del pubblico, anche perché un'eventuale reunion televisiva tra Stefano e Belén rappresenterebbe uno dei momenti più attesi del Festival.

Nelle ultime settimane, infatti, abbiamo avuto la dimostrazione che tra i due è rimasto un rapporto di grande affetto e rispetto. Secondo diverse ricostruzioni emerse in questi giorni, De Martino è stato molto vicino a Belén durante uno dei momenti più difficili della showgirl, convincendola ad affidarsi ai primi aiuti quando ha attraversato un forte crollo emotivo. Sempre secondo queste indiscrezioni, il conduttore avrebbe perfino interrotto per alcuni giorni le registrazioni di Affari Tuoi per raggiungere Milano e stare accanto alla sua ex moglie e madre di suo figlio Santiago.

Sanremo 2027: al via la selezione delle canzoni

Sul Festival, per il resto, si sa ancora molto poco. Le prime indiscrezioni raccontano però che in Rai sarebbero già arrivate circa 500 canzoni candidate. Nelle prossime settimane Stefano De Martino, affiancato da Fabrizio Ferraguzzo nel ruolo di direttore artistico, inizierà la prima fase di ascolto e selezione dei brani. Sarà il primo passo verso la scelta del cast dei Big che saliranno sul palco dell'Ariston dal 16 al 20 febbraio 2027.