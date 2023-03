Quentin Tarantino: il suo ultimo film, The Movie Critic, sarà un sequel di C'era una volta a... Hollywood?

Se quanto anticipato è corretto, il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino si intitolerà The Movie Critic, avrà una protagonista femminile e sarà ambientato nella Hollywood dei primi anni '70. Possibili assonanze con la precedente fatica, C'era una volta a... Hollywood?, che farebbero ipotizzare l'arrivo di una sorta di sequel.

The Movie Critic di Tarantino sarà ambientato a Los Angeles negli anni '70, il che è particolarmente intrigante vista l'ossessione del regista per questa particolare epoca. Il regista ha persino pubblicato il libro di saggistica Cinema Speculation, che parla di come i film degli anni '70 hanno formato la sua comprensione del cinema. Tra la protagonista femminile, l'ambientazione di Los Angeles e il periodo degli anni '70, tutti gli elementi fondanti di The Movie Critic sono elementi che periodicamente hanno fatto ritorno nel cinema di Quentin Tarantino. Questi stessi elementi suggeriscono anche qualcosa di più, poiché il film in fase di sviluppo potrebbe avere un legame molto stretto con C'era una volta a... Hollywood, come suggerisce ScreenRant evocando la teoria del sequel. Ecco gli elementi emersi finora che alimenterebbero questa ipotesi.

1 - The Movie Critic si svolge poco dopo C'era una volta a... Hollywood

Nella seconda metà della sua carriera cinematografica, Tarantino ha realizzato numerosi period movie: Bastardi senza gloria è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, Django Unchained nel 1858 e The Hateful Eight nel 1877. C'era una volta a Hollywood è ambientato nel 1969, poiché è basato sulla famiglia Manson e sugli omicidi di Sharon Tate e Jay Sebring. Sebbene l'anno esatto non sia ancora chiaro, The Movie Critic è ambientato negli anni '70, non molto tempo dopo la scena finale di C'era una volta a Hollywood, che si svolge il 9 agosto 1969. Vista la vicinanza temporale, c'è chi ha speculato sull'ipotesi che The Hateful Eight fosse un sequel di Django Unchained, e infatti era nato come tale anche se poi ha preso una direzione diversa.

2 - The Movie Critic condivide la stessa ambientazione di C'era una volta a... Hollywood

La scelta di ambientare The Movie Critic a Los Angeles non suona come una sorpresa. Questa è ovviamente la stessa ambientazione di C'era una volta a Hollywood, un film in cui L.A. era un personaggio tra i personaggi, poiché l'intero Hollywood Boulevard è stato trasformato nella Tinseltown degli anni '60. operazione che starebbe per ripetersi.

3 - The Movie Critic è ambientato nell'industria del cinema, proprio come C'era una volta a... Hollywood

Visto il titolo, l'ultimo film di Tarantino sarà ovviamente ambientato nell'industria cinematografica. È stato anche ipotizzato che il personaggio principale sia basato su Pauline Kael, celebre critica cinematografica negli anni '70. Poiché i critici cinematografici sono spesso invitati sui set per parlare dei film in corso di realizzazione, la protagonista di The Movie Critic potrebbe persino visitare i set cinematografici di C'era una volta a Hollywood. Forse avrebbe anche potuto essere sul set di The Green Hornet il giorno stesso in cui Cliff Booth e Bruce Lee si sono scontrati. E visto che Tarantino ha cambiato il corso della storia, facendo sopravvivere Sharon Tate all'assalto della Manson family, il personaggio potrebbe fare ritorno così come l'attore Rick Dalton, interpretato da Leonardo DiCaprio in C'era una volta a... Hollywood.

4 - Quentin Tarantino ha parlato più volte dell'ipotesi di realizzare spinoff di C'era una volta a... Hollywood

Ci sono sempre più storie nel mondo di Tarantino di quelle che compongono il montaggio finale dei suoi film. Solo per C'era una volta a... Hollywood, ore di filmati sono state scartate dal montaggio finale e Tarantino ha scritto un intero libro di altri eventi che si svolgono prima e durante il film. Mentre il regista ha molti progetti non realizzati nel cassetto, pare che abbia pronta una lunga lista di spinoff di C'era una volta a... Hollywood, tra cui la serie televisiva Bounty Law e un progetto di Cliff Booth (Brad Pitt) sulla Seconda Guerra Mondiale. chissà che in qualche modo non entrino a far parte del suo ultimo film.

5 - Tutti i film di Quentin Tarantino sono interconnessi

Tutti i film di Quentin Tarantino costituiscono un universo condiviso, ricco di collegamenti. Che si tratti di personaggi dei suoi film d'epoca legati a personaggi dei suoi film più moderni, o di dettagli ricorrenti, Tarantino ha creato un enorme universo cinematografico. A tale riguardo, ci sarà senza dubbio un riferimento agli eventi di C'era una volta a... Hollywood e ai suoi personaggi. Tuttavia, The Movie Critic potrebbe fare un ulteriore passo avanti e diventare il primo vero sequel di Tarantino, scelta piuttosto ironica, dato che sarà anche il suo ultimo film.