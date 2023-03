Quentin Tarantino potrebbe aver scelto il suo ultimo film: il progetto intitolato The Movie Critic

Quentin Tarantino sembra aver trovato il suo ultimo film: il progetto dovrebbe intitolarsi The Movie Critic e le riprese dovrebbero svolgersi in autunno.

Attualmente, secondo The Hollywood Reporter, il lungometraggio non avrebbe ancora trovato lo studio che si occuperà della produzione, tuttavia lo script sta venendo proposto ai possibili finanziatori.

La trama di The Movie Critic è avvolta dal mistero, ma il film dovrebbe essere ambientato negli anni '70 e avere una protagonista femminile.

Secondo le fonti del sito americano, Pauline Kael sarebbe stata la fonte di ispirazione di Quentin Tarantino per delineare la storia.

La giornalista, negli anni '70, ha lavorato brevemente come consulente della Paramount e ha collaborato a stretto contatto con Warren Beatty, sostenendo anche Bonnie & Clyde e dando il via all'idea della "Nuova Hollywood".

Il regista ha spesso espresso ammirazione per Kael e ha pubblicato il libro di saggi Cinema Speculation ispirandosi proprio al suo lavoro.

Il decimo film di Tarantino dovrebbe essere l'ultimo della sua carriera, anche se il filmmaker sta inoltre scrivendo uno spettacolo teatrale e sta sviluppando una miniserie in collaborazione con Netflix.