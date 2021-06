Quentin Tarantino: "Avevo pensato a Jennifer Lawrence come Squeaky Fromme in C'era una volta a... Hollywood"

Quentin Tarantino ha svelato che Jennifer Lawrence avrebbe potuto avere il ruolo di Squeaky Fromme nel suo film C'era una volta a... Hollywood, personaggio che faceva parte dei seguaci di Manson poi interpretato da Dakota Fanning.

Per molto tempo si era ipotizzato che la star di Hunger Games fosse stata contattata durante le prime fasi del casting per la parte di Sharon Tate che è stata affidata a Margot Robbie, ma il regista ha fatto finalmente chiarezza su quanto accaduto.

Venezia 2017: Jennifer Lawrence sul red carpet di Madre!

Durante un'intervista rilasciata al podcast WTF di Marc Maron, Quentin Tarantino ha infatti spiegato: "Non potrei essere più felice del lavoro compiuto da Dakota Fanning, la sua è una delle migliori interpretazioni nel film. La trovo fantastica nel ruolo di Squaky Fromme, è diventata lei".

Il regista di C'era una volta a... Hollywood ha aggiunto: "Inizialmente avevo però indagato sull'idea di Jennifer Lawrence per il ruolo di Squeaky ed è venuta a casa mia per leggere lo script perché non lasciavo che uscisse all'esterno. Quindi è venuta a casa, le ho dato lo script e ho detto 'Vai nel mio salotto o esci in piscina e leggi'".

Quentin ha però raccontato: "L'ha letto e poi ne abbiamo parlato un po'. Era interessata all'idea di lavorare al film, ma qualcosa non ha funzionato. Ma è una persona davvero gentile e la rispetto come attrice".

Jennifer ha inoltre dato un consiglio utile al filmmaker: "Mi ha detto 'Posso fare un suggerimento per qualcuno da scegliere ne cast?'. Ho detto 'Oh sì, certo'. 'Sai quell'agente che parla con Rick all'inizio? Perché non assumi Marc Maron per quel ruolo? Penso sarebbe davvero, davvero bravo'. 'In realtà stavo pensando a Marvin Schwartz come più vecchio in modo significativo rispetto a Marc Maron, ma capisco quello che dici. Se non stessi basando il personaggio su una persona più vecchio, certo, potrebbe essere un'ottima scelta'. Ti ha sostenuto!".